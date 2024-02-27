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北約德國駁斥派兵援烏說法 俄稱不符西方利益

2024/2/27 21:50（2/27 22:13 更新）
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（中央社柏林27日綜合外電報導）針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱不應排除北約派兵至烏克蘭的選項，北約秘書長史托騰柏格及德國總理蕭茲今天駁斥沒有派兵援烏的計畫。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）告訴記者：「我們從一開始就互相達成的共識同樣適用於未來，即無論歐洲或北大西洋公約組織（NATO）國家，都不會派任何士兵至烏克蘭的土地。」

馬克宏昨天主持了一場有20多位歐洲領袖出席的烏克蘭會議，並指雖然西方對派遣地面部隊至烏克蘭「沒有共識」，但「不應排除任何選項」。

美聯社則報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天也指出，北約目前沒有派遣地面部隊至烏克蘭的計畫。

即將加入北約的瑞典今天同聲表示，目前沒有派遣地面部隊至烏克蘭的展望。

瑞典昨天掃除加入北約的最後障礙後，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天對瑞典電視台（SVT）斷言：「目前（派兵至烏克蘭）完全不可能發生。」

克里斯特森說：「我們現在正忙著向烏克蘭輸送先進（軍事）裝備。」

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天也指出，派兵至烏克蘭不符合西方國家的利益。

記者問及若北約部隊進入烏克蘭，是否會導致北約和俄羅斯發生直接衝突？培斯科夫回應：「如此一來，我們該談的就不是爆發衝突的可能性，而是它必然爆發。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130227

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