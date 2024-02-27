澤倫斯基：川普不懂蒲亭 若無美援恐百萬人喪命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，美國若不提供新援助，將有數以百萬計人喪命。波蘭外交部長今天也呼籲美國聯邦眾議院議長強生將烏克蘭援助方案付諸表決，否則要承擔責任。

美國聯邦眾議院共和黨籍議員反對批准610億美元的烏克蘭新援助方案，總統拜登正努力打破國會僵局。

綜合法新社與路透社報導，根據澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪的摘錄，澤倫斯基說，他「無法理解川普怎麼能支持蒲亭（Vladimir Putin）」，這令人「難以置信」。

澤倫斯基提到川普曾在總統任內與蒲亭會面，但他不認為川普瞭解蒲亭。澤倫斯基說：「我認為川普不瞭解蒲亭…我不覺得他明白蒲亭永遠不會罷休。」

川普目前在共和黨總統候選人提名競爭中領先，很可能於今年11月大選再度與拜登對決。

川普曾說，美國對烏克蘭的援助是浪費，還試圖將關於烏克蘭的辯論與拜登在美墨邊界移民方面的政策相提並論。

親川普的共和黨籍聯邦參議員范斯（J.D. Vance）本月稍早在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中說，美國援助「根本無法改變戰場上的現實」。

澤倫斯基邀請范斯親赴前線，澤倫斯基說屆時范斯就會明白，若無新的美援，「將有數以百萬計人喪命」。

澤倫斯基還說，美國若不提供新的軍事援助，烏克蘭保護不了能向全球市場出口大批穀物的黑海船運通道。

去年7月，俄羅斯退出為期一年的穀物運輸協議，不再讓烏克蘭穀物安全從黑海出口。烏克蘭隨即於8月在靠近羅馬尼亞和保加利亞的黑海海岸附近啟用一條船運通道。

澤倫斯基告訴CNN，「我們…在黑海開闢了一條新路」，這條通道是「巨大成就」，迄今已讓大約3000萬公噸穀物等農產品得以出口。

但澤倫斯基警告，如果美國國會不批准新的援助方案，這條船運通道的未來就很難料。他說：「我想這條航道將會關閉…因為要捍衛它，意味著要有彈藥、空防和一些其他系統。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天也呼籲美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）將烏克蘭急需的援助方案付諸表決，否則萬一俄羅斯戰勝，強生要承擔責任。

席科斯基在訪問華府途中說：「我個人再次呼籲強生議長，請讓民主遂行，請交付表決吧。」

席科斯基在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）活動中說：「希望他知道，全世界都在看他怎麼做。如果這項追加援助案沒有通過，烏克蘭在戰場上的局勢翻轉，那就是他的責任。」

席科斯基說：「恐怖分子和獨裁者的混合體因一件事而團結在一起：他們對美國、西方和民主的仇恨，由恐懼助長的仇恨…他們迫不及待想讓大家看到美國虛弱、無能且無藥可救地分裂，導致美國無法採取有效行動或成為世界上的正義力量。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130227