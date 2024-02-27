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馬克宏：必須阻止俄戰勝 不排除西方派兵援烏

2024/2/27 08:46
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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布升高援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的新措施，並說為了實現歐洲擊潰俄國的目標，甚至不惜派遣西方地面部隊至烏。

法新社報導，馬克宏主持了一場有20多位歐洲領袖出席的烏克蘭會議。他會後憂心忡忡地表示，俄羅斯無論是對內或對戰場的立場都「日趨強硬」。

他說：「我們深信，為了歐洲的安全與穩定，擊敗俄羅斯是有其必要的。」

他表示，俄羅斯正展露出「更為挑釁的態度，不僅是對烏克蘭的態度，而是整體的態度」。

他指出，雖然在派遣西方地面部隊至烏克蘭一事上，各方「沒有共識」，但「不應排除任何選項，我們將盡一切努力，確保俄羅斯無法打贏這場戰爭」。

馬克宏表示將會成立新的聯盟，以向烏克蘭提供「中、遠程飛彈和炸彈，執行深度攻擊」。

他補充道，各方「取得的廣泛共識是，不僅要做更多，且動作要更快」。

「為了達成我們的目標，沒有選項是可以排除的。俄羅斯不能贏這一仗。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130227

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