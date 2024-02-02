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法國公民烏克蘭遇襲喪命 澤倫斯基馬克宏譴責俄國

2024/2/2 21:22
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（中央社基輔2日綜合外電報導）法國今天證實，兩名法國援助人員在俄羅斯對烏克蘭的襲擊中喪生，烏克蘭官員稱襲擊發生在南部的赫松市（Kherson）附近。烏克蘭總統澤倫斯基和法國總統馬克宏齊聲譴責俄羅斯。

法新社報導，法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫道：「俄羅斯的野蠻行徑針對的是烏克蘭平民。兩名法國人道主義工作者為他們對烏克蘭人的承諾付出生命的代價。俄羅斯必須為其罪行負責。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將兩名法國援助人員在烏克蘭的死亡歸咎於俄羅斯，並感謝他們在烏克蘭這個飽受戰爭蹂躪國家的工作。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「俄羅斯的恐怖行為不分國界，也不分受害者國籍。勇敢的法國援助人員為人們提供援助，我們將永遠感謝他們的人道精神。我向他們的親人表示哀悼。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天證實，兩名法國援助人員在俄羅斯對烏克蘭的襲擊中喪生，並譴責這次襲擊「簡直可惡」。

馬克宏在X上說：「兩名法國援助人員在烏克蘭遭俄羅斯襲擊喪生，這是懦弱且簡直可惡的行為。」

他說：「我聲援所有致力於幫助人們的志工。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130202

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