歐盟通過援助方案 烏克蘭表歡迎並盼美國跟進

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭對歐洲聯盟（EU）今天通過重大援助方案表示歡迎，總統澤倫斯基指出，歐盟伸援對俄羅斯和美國傳達了「清楚訊號」。美國援烏方案目前仍在國會卡關。

烏克蘭政府表示，在俄羅斯侵烏本月將滿2週年前夕，歐盟通過這項援助方案對烏克蘭的穩定「極為重要」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間演說中說：「這對莫斯科傳達了清楚訊號，即歐洲將堅定不移，不會被克里姆林宮掀起的任何破壞性浪潮所破壞。」

「同時，這也對大西洋對岸傳達清楚訊號，這是歐洲在承擔責任的訊號。安全責任。重大責任。我們等待美國的決定。」

烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）告訴路透社，政府預期今年將自歐盟今天通過的500億歐元（540億美元）4年期方案中獲得180億歐元，其中第一筆45億歐元預計3月發放。她還表示期望美國能效法歐盟批准援烏方案。

烏克蘭仰賴西方盟友金援，用西方國家資金支付退休金、公共部門薪資以及社會和人道支出。

自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，基輔已接獲國際金援約736億美元，其中歐盟佔275億美元。

思維里登科指出，烏克蘭政府也需要美國金援，以填補今年預算缺口約370億美元。

美國國會仍在考量總統拜登去年10月提出的追加610億美元援助請求，使得美國對烏克蘭經濟和軍事援助存在不確定性。

這項請求還包括向以色列撥款，但共和黨堅持讓這項請求與不相關的移民政策轉變綁在一起，因此被擱置。

美國聯邦參議院領袖今天指出，議員們將在幾天內公布有關美國安全援助和移民政策轉變的立法內容。

這項法案預料將在民主黨擁有微弱優勢的參議院過關，但在共和黨掌控的聯邦眾議院通過希望不高。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130202