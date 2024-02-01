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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄烏完成新一輪換俘行動 合計402人

2024/2/1 12:25
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（中央社莫斯科/基輔31日綜合外電報導）俄羅斯一架換俘軍機遭擊落事件發生一週後，俄國和烏克蘭今天完成新一輪換俘行動，合計交換402人。

俄羅斯國防部今天表示，有195名士兵獲釋；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，有207人返回烏克蘭，包括士兵和平民。

基輔表示，今天的換俘行動是2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方進行的第50次換俘。累計已有3000多人返回烏克蘭，烏方也釋放大約相同數量的俄方人員。

莫斯科表示，換俘行動由阿拉伯聯合大公國居中促成，阿聯在先前幾次的換俘行動也都發揮作用。

一週前，俄羅斯一架軍用運輸機在烏克蘭邊境附近墜毀，俄方稱機上74人全部罹難，其中包括65名烏克蘭戰俘，此事件讓雙方換俘蒙上陰影。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示24日發生的事件「顯然」是烏克蘭擊落這架飛機，並稱烏軍使用美國愛國者系統擊落這架飛機。

基輔官員要求莫斯科公布墜機的戰俘遺體照片，或提供其他證據來佐證說法。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130201

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