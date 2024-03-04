更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

密商援烏軍方談話遭竊聽外洩 德批蒲亭製造分裂

2024/3/4 04:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林3日綜合外電報導）德國軍方討論烏克蘭戰爭的機密談話遭到竊聽外洩，德國今天指控俄羅斯總統蒲亭試圖製造分裂。這起事件發生於柏林在是否對基輔提供金牛座巡弋飛彈的議題上蒙受壓力之際。

法新社報導，一份38分鐘長的錄音1日深夜被人上傳俄羅斯社群網站，內容就德製金牛座（Taurus）巡弋飛彈可能用途及潛在影響進行商討。

相關討論內容還包括法國和英國對烏克蘭提供長程飛彈的用途。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「這關係到運用這項錄音來暗中顛覆和動搖我們…希望蒲亭（Vladimir Putin）不會成功。」

「這是蒲亭進行的假新聞戰其中一環。」

佩斯托瑞斯表示，他不知道軍隊裡有進一步洩密事件，強調會等到軍方對本案調查有結果，才會判斷將有何後果。

基輔早已不斷大聲疾呼，要求柏林提供射程可達500公里的金牛座巡弋飛彈。但是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）擔心烏克蘭與擁有核武的俄羅斯衝突升高，截至目前拒絕交付這種飛彈。

苦於防衛俄羅斯入侵的烏克蘭若取得金牛座巡弋飛彈將可大規模提升戰力。

法國和英國已分別對烏克蘭提供射程約250公里的SCALP巡弋飛彈、暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈。

但是蕭茲表示，像英國和法國一樣地對烏克蘭提供長程飛彈、支持部署這類武器系統，德國無法證明此舉具有正當性。（譯者：何宏儒）1130304

#俄羅斯
#烏克蘭
#烏克蘭戰爭
#蒲亭
#德國
#佩斯托瑞斯
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭：俄無人機襲敖德薩 死亡人數攀升至10人
172.30.142.201