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大馬首相安華赴德國訪問 探討新合作形式

2024/3/11 13:44
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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天清晨抵達德國，對大馬在歐盟最大的貿易夥伴國進行為期6天訪問行程，除促進兩國雙邊關係外，也會探討新的合作形式。

根據安華今天在社群媒體平台臉書（Facebook）發文，安華與外部與經貿官員等多人接受德國邀請前往訪問，這次訪問有機會分享大馬的良好投資環境，盼吸引德國的潛在投資者赴大馬投資。

包括「新海峽時報」（New Straits Times）與東方日報、星洲日報等大馬媒體報導，安華這次受邀赴德國訪問的行程滿檔，除參觀西門子能源（Siemens Energy）的發電廠外，並與企業領袖圓桌論壇。

安華也會與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行雙邊會談，並拜訪德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。

安華預定3月15日結束訪問返回大馬。

安華於2022年底就任首相後，除致力政治穩定外，也積極拚經濟，雖兩度赴中國訪問加強與中國經貿互動，但仍強化與歐美投資關係。（編輯：陳承功）1130311

#大馬
#史坦麥爾
#安華
#德國
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