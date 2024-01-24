越南技術人才短缺 盼德國協助培育高素質勞動力

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南近年來湧入許多高科技外資，但當地技術人才短缺問題愈發凸顯。越南國家主席武文賞近日向來訪的德國總統史坦麥爾表示，建議德國繼續援助越南培育高素質人力資源。

越南通訊社（VNA）報導，應越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）和夫人的邀請，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）和夫人23日至24日對越南進行國是訪問。越南並鳴放21響禮砲歡迎。

史坦麥爾23日與武文賞會談時強調，盼進一步加強與越南在貿易投資、能源轉型、勞動力、職業技能培訓、合作發展等各種領域關係，保持密切配合，為地區乃至全球和平與合作議題做出貢獻。

武文賞強調，在越南獨立、自主、多邊化和多樣化對外關係中，越南始終重視和優先發展對德關係。武文賞並建議德國繼續援助越南培育高素質人力，以及在能源、環境和職業技能培訓等領域向越南提供官方發展援助。

報導表示，兩國領導人高興地看到雙邊在教育培訓領域合作取得許多積極成果，尤其象徵兩國關係的越德大學正有效運作。史坦麥爾希望雙方繼續保持緊密配合，讓越德大學成功發展，吸引更多越南大學生。

在南海問題方面，雙方重申維持南海和平、穩定、航行與飛越自由和安全，基於國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）以和平方式解決爭端等的重要性，支持東南亞國家協會（ASEAN）與中國之間務實有效的南海行為準則（COC）諮詢過程。

德國是越南在歐洲的重要經濟夥伴，目前越南是德國在東南亞地區的最大貿易夥伴之一。2023年雙邊貿易額達約120億美元，10年增加近2倍。在對越南投資的歐盟國家中，德國是越南第4大投資來源國。

在經濟領域方面，雙方一致同意全面和有效實施歐盟與越南自由貿易協定（EVFTA），為兩國優勢產品互相進軍彼此市場創造便利條件，希望大力推進與越南的經濟合作，尤其是投資合作。

會談後，武文賞和史坦麥爾共同見證越南勞動榮軍社會部與德國聯邦勞動與社會部關於移民勞動的合作協議簽署。（編輯：陳惠珍）1130124