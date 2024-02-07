路透：德國蒙古建交50周年 擬締結戰略夥伴關係

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（中央社柏林/法蘭克福7日綜合外電報導）根據路透社看到的文件草案，德國與蒙古正建立戰略夥伴關係，雙方都希望在多項政策領域更緊密合作，例如礦業等。

這項協議預定在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天造訪烏蘭巴托時簽訂。

合約提到事項之一是，蒙古必須支持德國爭取成為聯合國安全理事會常任理事國。

相對地，德國必須在司法和法律改革上支援蒙古。

此外，蒙古在風力發電和太陽能方面的巨大潛力將獲得擴展以對抗氣候變遷。德國也會協助提供更好的教育、促進中小企業發展。

德國2011年在時任總理梅克爾（Angela Merkel）掌權時，已與蒙古簽訂一項原物料協議。

蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）2022年訪問德國時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）重申想與這個資源豐富的國家加強合作。

德國與蒙古簽訂這項協議的官方理由是彼此建交50周年。史坦麥爾此行出訪蒙古，是他第6次訪問亞洲。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130207