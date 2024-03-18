安華：大馬對選邊站不感興趣 不插手地緣政治

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（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）甫從德國訪問返回馬來西亞的首相安華（Anwar Ibrahim）今天表示，美國與中國兩大巨頭雖然沒有良好關係，但大馬對選邊站不感興趣，不會插手或干預任何國家地緣政治。

他今天出席首相署常月集會致詞時再度對是否「選邊站」表態。

今年是馬來西亞與中國建交50週年，安華從2022年底就任首相後曾兩度赴中國訪問，加強與中國經貿互動，坊間不乏有安華是否親中評論。

不過，安華於11日赴德國為期6天訪問行程中，藉由與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）雙邊會談重申，中國在區域影響力與日俱增，但大馬會維護自身主權利益。大馬是小國，仍有權與許多國家建立關係，確保從合作中獲益。

東方日報報導，安華今天致詞時對於有西方國家懷疑為何大馬似乎是站在中國這一邊時認為，大馬是一個小國，需要發展並照顧到人民福祉，目前美國累計投資仍位居第一名，大馬很歡迎美國的投資。

安華強調，馬來西亞不想與中國發生問題，即使雙方有些許意見分歧，也會進行充分討論。他沒有理由敵視與反對任何人。（編輯：陳惠珍）1130318