0303-0309一週大事

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一週大事關注焦點：川普拜登超級星期二大勝／中國取消兩會總理記者會／法國墮胎權入憲／中菲南海再爆衝突／日本漫畫家鳥山明辭世／台股閃現2萬點／交通違規記點／掛號費不設上限／蘇丹紅食安風暴延燒

國外新聞

★川普拜登超級星期二大勝 11月總統大選再度對決

在美國「超級星期二」的總統初選中，現任總統拜登與前總統川普各自在民主黨、共和黨大獲全勝。川普在15州中有14州拔得頭籌，包括黨代表票數眾多的加州與德州；拜登則在15州勝出，僅在美屬薩摩亞輸給知名度不高的巴默，川普、拜登在11月大選將再度上演歷史性對決戲碼。美國共和黨總統參選人海利6日正式宣布退出黨內初選，但她並未在退選之際表態支持對手、前美國總統川普。

★中國兩會取消總理記者會 美媒：中國總理退入習近平陰影深處

中國當局宣布取消「兩會」的總理記者會後，中國國務院總理李強5日進行任內第一次政府工作報告，照本宣科地宣讀報告內容，而他的神情變化比報告本身還要受外界關注。美媒認為，李強除了成為30年來首名不接受媒體提問的中國總理，也正履行他作為習近平決策「執行者」的承諾，這對苦苦掙扎的中國經濟而言，意味著更大的困境。

中國全國人大會議5日在北京人民大會堂舉行，國務院總理李強（左）走過國家主席習近平（前）身旁。（路透社）

★法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲 成全球先例

法國國會議員4日召開國會兩院特別會議，以780票贊成、72票反對的壓倒性票數正式通過「自願終止妊娠」入憲案。法國成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家，意義重大；當局也在8日國際婦女節當天舉辦史上首次公開的國璽封印儀式，上千人到場見證墮胎權入憲。

法國8日舉辦史上首次公開的國璽封印儀式，正式將「自願終止妊娠權」寫入憲法。司法部長杜彭－莫瑞提轉動拿破崙一世訂製的蓋印機，將國璽蓋印在蜂蠟上，法國總統馬克宏（前右2）在旁觀看。（法新社）

★中菲南海再爆衝突 雙方執法船碰撞

中國和菲律賓5日在南海再度發生衝突，雙方執法船隻一度碰撞，菲律賓海岸防衛隊指責中方採取魯莽和非法行動，中國海警則稱菲律賓海警船無視中方一再警告故意衝撞。同天，菲律賓海岸防衛隊船隻在南海執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。菲律賓當局5日召見中國駐馬尼拉外交官。

★瑞典正式加入北約成第32個成員國 總理：邁入新紀元

瑞典7日在美國華府一場儀式中，正式成為北大西洋公約組織（NATO）第32個成員國。瑞典總理克里斯特森表示，瑞典將步入新紀元，將發揮人溺己溺精神，與其他國家共同維護和平與自由。2年前俄羅斯全面入侵烏克蘭，迫使瑞典重新思考國安政策，並做出入會決定。

北約成員國。（中央社製圖）

★尹錫悅強調依法嚴處罷工醫師 韓國政府撥31億填補醫療空缺

韓國政府6日舉行國務會議，決議撥用1285億韓元（約新台幣31億元）預備金，填補住院醫師罷工帶來的醫療空缺及混亂；總統尹錫悅也重申將依法嚴處相關人員。韓國醫師社群近日流傳一份「真正的醫生」名單，公開未參與罷工的住院醫師個資，也有人匿名發文表示因此不敢回醫院，警方已介入調查。

★葉門叛軍紅海飛彈攻擊首釀傷亡 散裝貨船3死4傷

美國軍方表示，葉門叛軍「青年運動」6日發射一枚飛彈，在亞丁灣擊中一艘散裝貨船，船員通報有3人死亡、至少4人受傷。這是青年運動開始襲擊紅海船隻以來首度傳出傷亡。

★港基本法23條草案建議叛國等判終身 用電腦危害國安監禁20年

香港基本法23條草案（維護國家安全條例草案）8日刊登憲報並進入立法會二讀，草案建議多項涉及國家安全罪行的最高刑罰是終身監禁，較輕的是判囚2年。根據草案，叛國、叛亂、勾結境外勢力意圖危害國家安全、煽惑武裝力量效忠的罪行最為嚴重，可判囚終身。

★日本漫畫家鳥山明辭世 七龍珠機器娃娃作品風靡整個世代

以七龍珠等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲，他的工作室BIRD STUDIO 8日發布聲明告知外界噩耗，他的同僚與後輩作者都發聲明致哀。「勇者鬥惡龍」製作人堀井雄二大嘆遺憾，漫畫家桂正和心痛地說還有很多話想告訴鳥山明，尾田榮一郎與岸本齊史也在聲明裡寫下與鳥山老師的回憶。

七龍珠作者鳥山明1日辭世，週刊少年JUMP等編輯部8日發聲明，讚揚感謝他的偉大創作成就。（左圖共同社；右圖取自Kami Sama Explorer Museum Flickr，CC BY-NC-SA 2.0）

★LeBron James成NBA首名生涯4萬分球員 下個目標父子同台

NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James）2日對金塊之戰攻下26分，成為NBA史上首名生涯總得分達4萬大關的球員。去年2月8日詹姆斯正式超越賈霸成為NBA史上得分王，如今39歲的他達成4萬分壯舉，且僅用1475場比賽，就辦到賈霸生涯1560場都辦不到的事。詹姆斯接下來最大的心願，就是能和兒子布朗尼同隊出賽。

NBA湖人隊詹姆斯（前右）2日在對金塊之戰第2節以左手上籃得分，成為史上首名生涯總得分達4萬的球員。（美聯社）

國內新聞

★台股閃現2萬點續創新高 台積電市值衝破20兆元大關

台股8日盤中衝上2萬點，並寫下7大亮點，包括盤中、收盤指數創高，台積電刷新盤中、收盤天價，以及加權指數首度衝破2萬點、連5天創高、連8週上漲、市值今年以來增6兆元、外資單日買超金額史上第11大。但法人也提醒，台股8日指數上下震盪427點，以及除了台積電，有多達800家個股下跌等兩大警訊。

台積電8日再創天價，激勵台股指數盤中站上20000點大關，再寫台股史上新紀錄。中央社記者裴禛攝 113年3月8日

★交通違規記點政院提修法 10類1200元以下輕微違規不開放檢舉

行政院會7日通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。與此同時，行政院會也通過行人交通安全設施條例草案，整治騎樓與排除人行道障礙，期盼洗刷行人地獄惡名，草案將送立法院審議。

圖為民眾將車輛臨停在路口時打開後車廂。中央社記者謝佳璋攝 113年3月7日

★SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠



罕病律師陳俊翰遺志，健保署研議SMA藥物擴大給付，7日專家會議同意取消限制，不以運動功能為門檻，全台約400名患者皆可使用健保藥物，最快5月上路，健保挹注38億元。

★掛號費即起不設上限 衛福部不再備查醫療機構可自行調整

衛生福利部停止適用掛號費用調整備查制度，衛福部醫事司司長劉越萍說，即起不對掛號費設上限，若遇爭議由公平會處理。醫改會則呼籲，應重新擬定可參考的掛號費範圍。新北、桃園與高雄等地的醫療院所已調整掛號費，調整後費用落在170元至500元間。台北市立聯合醫院宣布今年內不會調整掛號費；衛生福利部表示，26家所屬醫院暫不調漲，全台衛生所掛號費也將維持現狀。

圖為台北市立聯合醫院仁愛院區7日午後掛號、批價櫃台運作情形。中央社記者王騰毅攝 113年3月7日

★邱國正：國軍改變第一擊要件為共軍實體航空器逾界

國軍更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，將予以反制。國防部長邱國正今天指出，此界定是他上任沒多久後調整，尤其在前美國眾議院議長裴洛西訪台後，明確修訂權責並執行。

★勞退基金收益逾4000億 半數勞工分紅超過2萬元

勞保局4日公布112年度新制勞退基金運用收益為4785億6326萬餘元，績效甚佳，這次參與收益分配的退休金個人專戶約1272萬戶，過半數勞工分配金額超過2萬元，約641萬戶，當中約319萬戶超過5萬元。

★蘇丹紅食安風暴 營養午餐停用辣椒粉1個月

蘇丹紅食安風暴持續擴大延燒，衛生福利部食品藥物管理署8日表示，應立法院要求，將行文通知教育部，即起全國校園午餐暫緩使用辣椒粉1個月。

★瘦肉精風波定調單一個案 台糖：非同批次梅花肉片持續銷售

行政院食安辦針對台糖梅花豬檢出西布特羅案，定調為單一檢體事件。台糖8日表示，從未使用「西布特羅」飼養豬隻，目前同批次已回收肉片不考慮重新上架，至於非同批次的台糖梅花肉片，以及其他台糖肉品，已持續在通路銷售。

★多名立委收恐嚇信 刑事局：犯嫌在中國用IP躲追查

多名立委近日收到恐嚇信，刑事局8日指出，恐嚇電子信件透過境外網際網路協定位址（IP）當跳板規避追查，分析恐嚇信的犯罪手法及用語習慣，確認嫌犯位於中國且是同一人犯案。

★中職季後賽台灣大賽名單增至32人 突破僵局制正式上路

中職6日召開會員大會及領隊會議，除了通過本季實施突破僵局制、投球秒數等新規定，也決議擴增了季後賽出賽名單為32人，一軍例行賽的可登錄人數也增加1人至28人。另外，也通過推舉樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒，擔任世界12強棒球賽台灣隊總教練，不過還要等選訓會議確認。