0218-0224一週大事

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一週大事關注焦點：韓國醫師罷工／國際法院查以色列／日經創歷史新高／英國影藝學院電影獎／台積電熊本廠開幕／中快艇翻覆2死延燒／深坑火災雙北飄異味／不在籍投票法草案

國外新聞

★韓國逾8000住院醫師辭職 首爾5大醫院手術減少3到5成

韓國實習與住院醫生為抗議醫學院招生增額集體請辭罷工，截至22日至少已有8900多名住院醫師請辭。包括首爾5大醫院安排手術量都較以往減少3到5成，以重症患者為優先，後續因大量住院醫師請辭，可能更難進行手術。韓國政府已將保健醫療災難預警提升至最高級別「嚴重」。

★國際法院查以色列占巴勒斯坦土地 52國舉證創新高 裁決估年底出爐

國際法院將審理以色列自1967年以來占領巴勒斯坦領土的法律後果，預計有52國提出證據，創下歷史新高。此案由聯合國大會於2022年12月提出，要求國際法院就「以色列在東耶路撒冷等巴勒斯坦被占領土地上的政策與做法所產生的法律後果」提供不具約束力的「諮詢意見」。雖然國際法院的意見不具約束力，但以色列正因去年哈瑪斯突襲引發的加薩戰爭，在國際上承受愈來愈大的法律壓力。裁決估計將於年底出爐。

★俄烏戰爭2週年 烏克蘭防線因政治經濟面臨沉重壓力

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭將屆滿2週年。這場戰爭是歐洲自二次世界大戰以來死傷最慘重的衝突，如今烏克蘭看起來卻比兩年前開戰時還要脆弱。隨戰爭邁入第3年，國際援助和軍事供給開始減緩，衝擊戰場。烏軍去年夏天大反攻失利、俄軍則在戰場節節進逼。

★日經破39000點改寫泡沫經濟紀錄 證券公司歡聲雷動

日本股市日經指數22日終場收在39098.68點，刷新1989年日本泡沫經濟全盛時締造的歷史紀錄。1989年12月29日創下38957點的新高紀錄，但泡沫經濟破裂後，東京股市崩盤，日經指數從1990年1月起暴跌，日本進入「失落的十年」。22日突破紀錄那一刻，各大證券公司內歡聲雷動，交易員起身鼓掌。

★澳洲擬增2280億國防經費 未來10年戰艦數量倍增

澳洲20日宣布未來10年主要戰艦數量倍增的計畫，國防經費預計將新增111億澳元（約新台幣2280億元），以加速打造海軍未來水面作戰艦隊並擴大發展國內造船產業。在這項計畫下，澳洲海軍擁有的主要水面作戰艦數量將從目前11艘增加至26艘，以配合AUKUS核動力潛艦計劃。這項艦隊改革與AUKUS核動力潛艦計劃，被視為對應中國在海上的軍事集結。

★印尼開始OECD入會談判 首個東南亞國家申請加入

經濟合作暨發展組織（OECD）20日宣布，開始就印尼加入經合組織展開談判，OECD公告表示，印尼是第一個申請加入經合組織的東南亞國家。印尼官員表示，印尼可望成為東南亞國家協會首個加入經合組織的國家。

★阿根廷貧窮率創22年新高 新任總統米雷伊歸咎於傳統政治

阿根廷天主教大學社會債務觀察站公布調查數據，1月有57.4%的阿根廷人生活在貧窮線以下，創22年來新高。阿根廷新任極右派自由主義總統米雷伊將貧困歸咎於該國既有的「政治階級」，並預估阿根廷經濟將在3個月內反彈。

★輝達市值突破2兆美元大關 半導體產業史上第一家

美國股市23日開盤後，晶片大廠輝達市值突破2兆美元（約新台幣63.1兆元）大關，加入蘋果及微軟之列，躋身2兆美元市值俱樂部，成為半導體產業史上第一家市值達此門檻的企業。輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也隨之暴漲，目前身家接近700億美元，有望躋身「彭博億萬富翁指數」全球20大富豪之列。

★美民間太空飛行器登月成功 奧德修斯號創歷史

美國直覺機器公司打造的月球登陸器「奧德修斯號」成功登陸月球南極附近，成為首艘民間太空飛行器登月，也是美國自1972年以來首次登月任務。儘管在最後階段出現導航故障，但成功在原定目的地著陸並傳輸訊號。此次任務將為美國國家航空暨太空總署（NASA）和數個商業客戶進行一套科學實驗，為未來人類再度登月鋪路。

★「英國奧斯卡」BAFTA奧本海默奪7大獎 艾瑪史東2度封后

克里斯多福諾蘭執導史詩電影「奧本海默」18日在有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎拿下最佳影片、最佳導演、最佳男主角等7項大獎。演員艾瑪史東以超現實黑色喜劇「可憐的東西」奪下影后。她2017年就曾以「樂來越愛你」拿下同個獎項。

國內新聞

★台積電熊本廠開幕 年底量產成為日本最先進晶圓廠

台積電熊本廠24日開幕，創辦人張忠謀親自出席。他表示，相信JASM能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。日本首相岸田文雄也透過預錄影片致詞表示，熊本廠生產先進半導體對台日兩國半導體產業是重要的一大步。熊本廠創下多項紀錄；不但是台積電首度與日本業者合資設廠、首座台積電日本廠，也是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠。年底量產後將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

★快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞

中國快艇翻覆2死事件延燒，海巡署22日開記者會說明執勤經過，指出當天中國快艇通過限制、禁止水域，海巡艇長開啟警示燈往中國快艇前進，陸船為躲避登檢蛇行、甩尾，突然急轉彎撞上海巡艇後翻覆。而2生還者返中國後翻供稱遭海巡艇撞翻，金門地檢署指出，生還者在海巡署與檢方訊問過程中都承認有加速逃逸、2船碰撞，但沒有感覺船被推撞。

中國大陸快艇14日在金門海域越界翻覆釀2死事件引發關注。（中央社製圖）

★深坑火災飄異味監測無明顯污染物 新北嚴處廠商最高罰500萬

新北深坑一家電器公司倉庫20日發生火警，刺鼻異味擴散至雙北多處地區引發民怨。新北市環保局表示，鄰近火災現場PM2.5監測濃度未超標，經儀器檢測也無氟化氫及重金屬反應。新北市副市長劉和然22日表示，市府將嚴處廠商，最重可處新台幣500萬元。另外，新北市研議未來納入「聞臭師」可行性，彌平民眾感受與法規間的落差。

★蝦味先香辣口味含致癌物蘇丹紅 同批商品3/31前可退換貨

具致癌風險的非法定著色劑蘇丹紅在全台流竄，高雄市19日接獲含有蘇丹紅的8公斤辣椒粉，流入高雄市裕榮食品公司，已製成3萬多公斤「蝦味先香辣口味」餅乾，現場已無不合格原料，衛生局責令業者通知下游下架，截至21日上午11時已下架回收9萬2361包。食藥署20日宣布，針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，即起暫停受理輸入查驗3個月。裕榮聲明表示，「蝦味先香辣口味」餅乾於即日起消費者可進行退換貨至3月31日。

★NET質疑東岸商場產權公告跳過司法程序 基隆地政所：可提救濟

基隆東岸商場爭議延燒，市長謝國樑23日上午召開記者會，澄清自己沒有吸毒，並要求前市長、內政部長林右昌24小時內道歉。NET委任律師陳義文質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷並協助市府公告產權登記；基隆市地政事務所回應，NET如對相關審認結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等規定提起救濟。

NET主張擁有東岸商場地上2至4樓產權。（中央社製圖）

★政院通過全國性公投不在籍投票法草案 60天前可申請轉移投票

行政院會22日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，將送立法院審議，根據草案規劃，未來有公投投票權者若不克返回戶籍地投票，可在60天前申請移轉投票。中選會副主委陳朝建表示，不在籍投票規劃先公投、後選舉，可做為日後選務參考依據。

★物價漲、經濟放緩 112年實質總薪資創11年最大減幅

主計總處19日公布112年12月暨全年工業及服務業薪資統計，112年全體受僱員工每月經常性薪資平均為新台幣4萬5496元，受到物價與經濟放緩影響，112年全年實質經常性薪資年減0.05%、連3年負成長，實質總薪資負成長1.04%、創11年來最大減幅。

★4月起民生電價擬分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成

電價費率審議會擬於3月中旬舉行，根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成；民生用電方面，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬分級距全面調漲。

★年代旅遊未付款逾400萬元 越竹航空台灣總代理提假扣押

年代旅遊在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉19日說，年代旅遊負責人林大鈞仍未付款，因此將向法院提假扣押，另表態願意聘僱年代旅遊的員工。

★流感疫情估3月初前再起 3月5日起開放全民公費打疫苗

近期各級學校開學、燈會及宗教慶典等活動，人群活動增加，疾管署預估3月初前流感疫情可能再起，因此3月5日開始，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上未施打者接種至疫苗用罄。