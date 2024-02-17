0211-0217 一週大事

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一週大事關注焦點：印尼大選普拉伯沃首輪勝出／俄反對派領袖納瓦尼猝逝／希臘通過同婚法案／超級盃酋長連霸／年代旅遊遭停業／晚安小雞遭柬埔寨判刑／台股龍年開紅盤／身障律師陳俊翰逝世

國外新聞

★印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

印尼14日舉行總統大選，快速計票結果顯示現任國防部長普拉伯沃與副手、總統佐科威長子吉伯朗贏得過半選票，預計在首輪投票中獲勝，當選下任正副總統。普拉伯沃曾涉及1998年排華暴動及參與鎮壓1990年代東帝汶獨立運動，是極具人權爭議的政治人物。他幾乎確定成為下任總統，引發印尼民主是否會因此倒退的討論。

★納瓦尼獄中猝逝 律師出身、畢生反蒲亭被視作「俄版曼德拉」

納瓦尼過世後，義大利民眾在俄羅斯駐羅馬大使館附近示威。（路透社）

俄羅斯獄政單位表示，47歲反對派領袖納瓦尼16日在北極圈內流放地昏倒後過世。納瓦尼是律師出身，以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評俄國總統蒲亭和他的人馬，被支持者視為「俄版曼德拉」，期待他有朝一日出獄後能像南非前總統曼德拉一樣，領導國家走向民主。

★反擊川普狂言 北約：18成員國今年國防支出將達標

可能再度入主白宮的川普日前稱若他再度當選，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，是他迄今對北約發出的最極端批評。北約秘書長史托騰柏格14日公布成員國增加國防支出的細節，表示預計今年將有18個成員國的國防支出占比達到標準，比2023年達標的11國更多。

★德國去年GDP超越日本 成為全球第3大經濟體

官方資料顯示，一度預測將成為世界第1大經濟體的日本，2023年名目國內生產毛額為4.2兆美元，儘管年成長1.9%，仍不及德國的4.5兆美元，滑落為全球第4大經濟體。排名改變主要反映日圓兌美元匯率大幅貶值，以及日本中央銀行維持負利率，不同於其他國家央行藉提高借款成本來應對通貨膨脹。另外，最近10年後期，印度的GDP料將超越德國和日本。

★塞內加爾國會批准延後大選 憲法委員會認定違憲

塞內加爾總統薩爾月初決定延後原定於本月25日舉行的投票，使國家陷入數十年來最嚴重的危機，除引發大規模抗議外，還造成致命的示威活動。塞內加爾憲法委員會15日推翻延後大選的決定，表示如今雖已不可能按照最初排定日程舉行總統大選，但希望「主管當局盡快舉辦」。

★金融時報：中國產能過剩降價 向世界輸出通縮

中國經濟低迷，國內需求疲弱。英國金融時報指出，中國因產能過剩令出口商品價格下降，近來下降速度更是自2008年以來最快，顯示中國正開始向世界輸出通縮。許多經濟學家認為，中國通縮可能對新興市場產生很大影響，中國出口商品降價也會加劇西方製造業對不公平競爭的不滿。

★加薩走廊部分地區獲准使用星鏈衛星 有助即時醫療

以色列通訊部長14日宣布，以色列政府已經批准，在以色列和加薩走廊部分地區使用星鏈衛星網路服務。根據協議，星鏈將支援阿拉伯聯合大公國在加薩最南端城市拉法運營的一座野戰醫院網路，並在以色列批准下進一步擴大範圍。阿聯外交部對這項協議表示歡迎，並說可靠的高速連網可「透過即時視訊通話，進行可能挽救生命的醫療諮詢」。

★超級盃酋長驚險連霸 封王遊行爆槍擊釀1死22傷

職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」11日由衛冕的酋長隊大戰30年未嚐冠軍的49人隊，酋長隊在延長賽中由四分衛馬霍姆斯傳出致勝一擊，最後以25比22衛冕成功。然而14日在酋長隊封王遊行後發生槍擊案，造成1名女性喪命、22人受傷，警方說導火線是數人發生爭執，且沒有跡象顯示與極端主義有關。

★希臘不顧教會反對通過同婚法案 創東正教國家先例

希臘國會15日通過允許同性民事婚姻的法案後，雅典街頭群眾歡呼。（路透社）

數十年來，LGBT族群持續在社會風氣保守的希臘提倡婚姻平權。希臘國會15日通過允許同性民事婚姻的法案，賦予同性伴侶結婚和收養小孩的權利。儘管教會人士反對，希臘仍成為第一個合法化同婚的東正教國家。

★亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

亞馬遜擁有地球上超過10%物種，能透過儲存相當於大約全球20年、造成全球暖化的二氧化碳排放量，幫助穩定全球氣候。然而一項新研究示警，到2050年底前，亞馬遜的10%至47%將處於壓力之下，使這個關鍵的生態系可能停止吸收、或甚至釋放儲存的碳，進一步助長全球暖化，並加劇其影響。

國內新聞

★年代旅遊欠債逾千萬、丟包富國島旅客 觀光署勒令停業3個月

美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。交通部觀光署調查發現美加國際旅行社積欠債務新台幣千萬餘元，16日下午勒令停業3個月。目前已購買行程但還未出發的旅客約有430人，年代旅遊須全額退費並賠償。

★晚安小雞與阿鬧直播造假 柬埔寨判刑2年罰3萬元

網紅「晚安小雞」（左黑衣者）與阿鬧（右黑衣者）15日現身在柬埔寨官方召開的記者會上，兩人低頭未看向鏡頭、神情黯淡。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 113年2月15日

網紅「晚安小雞」近日在柬埔寨西港的凱博園區直播，稱遭凌虐、搶劫。柬埔寨表示全案為自導自演，以損害柬埔寨形象將「晚安小雞」及同行的阿鬧逮捕。西港初級法院16日裁定2人觸犯煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，並罰款400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。這起案件從他們落網至判決出爐僅2天，顯示柬埔寨當局欲迅速止血，警告外界不得抹黑柬埔寨形象。

★中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘

一艘載4人的中國快艇14日越界闖入金門海域，2人落海不治，2人尚在海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。依海巡署近8年統計，驅離中國漁船逾9000艘，其中扣留近400艘。中國漁船非法越界主要樣態包括捕魚、盜砂等。

★美參院連日密集審議 通過援助烏克蘭以色列台灣法案

經過連日的密集會議審議，美國聯邦參議院13日上午表決通過953.4億美元的援外法案，其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。不過法案能否順利在眾議院通過，仍有變數。

★印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定

台灣及印度16日簽署移工合作備忘錄（MOU），勞動部表示，MOU明定印度移工開放行業及人數由台灣方決定，印度方將依台灣方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。勞動部強調，等各項籌備工作就緒後，才會公告印度為新來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

★囤房稅2.0課徵基準出爐 六都稅率3.2%起跳、建商餘屋最高4.8%

囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，財政部16日公布課徵基準草案，預告期至3月18日。根據草案，針對不屬於繼承共有、也沒有出租做有效利用的「非自住」住家用房屋，全台22縣市分為2組課徵基準，六都直轄市為第1組，其餘縣市為第2組；六都適用稅率3.2%起跳、非六都2.6%起跳。

★台股龍年紅盤飆漲548點 漲幅近20年新春開盤第3強

台股15日龍年開紅盤氣勢如虹，在台積電飆漲7.89%、以697元作收貢獻下，台股終場大漲548.5點，收在18644.57點，刷新台股歷史收盤新高紀錄；台股15日漲幅3.03%，創台股近20年來第3強的新春開盤漲勢。

★身障律師陳俊翰逝世 不受罕病禁錮積極追夢、曾列民進黨不分區

身障律師陳俊翰（前左）克服病痛，2012年赴美國哈佛大學法學研究所求學。（罕病基金會提供）

民進黨表示，不分區立委被提名人、身障律師陳俊翰疑似感冒引起併發症，11日凌晨不幸逝世，享年40歲。陳俊翰自幼罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，他仍克服病痛創造奇蹟，一路從台灣大學、哈佛，念到密西根大學法學博士，並在中央研究院當研究學者，曾被提名為民進黨不分區立委。

★大年初二風光發電量達1001萬瓩創新高 滲透率首破5成

大年初二風光合力發威，台電表示，11日中午風光發電量達1001萬瓩，創新高紀錄，風光滲透率也達到52.37%，不僅首度突破4成，更一舉直衝5成大關，相當於每2度電，就有1度是綠電；太陽光電也首度突破800萬瓩，同寫歷史紀錄。

★台灣攜手NASA量測空氣品質 2架飛機繞行中南部

環境部與美國太空總署NASA及跨國學研單位正進行亞洲空氣品質飛航實驗，兩架NASA科研飛機（圖）15日在台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測。中央社記者董俊志攝 113年2月15日

台灣中南部15日午間有2架來自NASA的飛機在上空繞行，分別為DC8、GIII。NASA與台灣及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空氣品質飛航實驗，15日於台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，綜合探討及解析南部地區空氣污染成因與3D分布變化。