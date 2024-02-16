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超級盃封王遊行槍擊案2嫌皆青少年 警稱數人爭執引發無關恐攻

2024/2/16 09:59（2/16 10:35 更新）
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15日超級盃封王遊行槍擊案發生後，警方壓制一名嫌犯。（Alyssa Contreras/via路透社）
15日超級盃封王遊行槍擊案發生後，警方壓制一名嫌犯。（Alyssa Contreras/via路透社）
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（中央社堪薩斯市15日綜合外電報導）美國堪薩斯市昨天舉行慶祝NFL酋長贏得超級盃的封王遊行後發生槍擊案，造成1名女性喪命、22人受傷，警方今天說導火線是數人發生爭執，且沒有跡象顯示與極端主義有關。

路透社報導，堪薩斯市（Kansas City）市中心歷史悠久的火車站周遭昨天爆發槍擊事件。警察局長葛瑞夫茲（Stacey Graves）今天在記者會中表示，3名被捕的嫌疑人是調查對象，包括2名未成年人。

根據警方發言人龔薩雷茲（Alayna Gonzalez）說法，第3名被拘留者也是青少年，經研判未涉及槍擊後獲釋。

葛瑞夫茲表示，案發現場已尋獲數把槍，並說導火線是「數人之間爭執」，最後擦槍走火，並非鎖定慶祝活動攻擊，「初步調查結果顯示與恐怖主義或本土暴力極端主義沒有關係」。

但葛瑞夫茲並未詳細說明警方對紛爭起源的瞭解，以及槍擊案本身的細節。

職業美式足球聯盟NFL堪薩斯市酋長（Chiefs）本月11日擊敗舊金山49人（San Francisco 49ers），拿下超級盃冠軍。葛瑞夫茲表示，昨天慶祝封王的遊行集會吸引超過100萬名粉絲參與，而活動結束時傳出槍響，讓人群爭先恐後地尋找掩護。

兩名參加集會的球迷最後制伏3名犯嫌其中1人。

警方在今天記者會中表示，槍案受害人總數增至23人，年齡從8歲到47歲不等，當中唯一喪命的是當地知名電台DJ羅培茲-嘉爾萬（Lisa Lopez-Galvan）。

葛瑞夫茲談到被拘留的犯嫌時說「我們絕對有意提出指控」，目前正與辦理少年事件的檢察官研究中。警方未公布犯嫌身分。

警方試圖釐清是否有其他人涉及這起槍擊案。葛瑞夫茲表示，所有涉案的人都會被「繩之以法」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130216

#堪薩斯
#超級盃
#槍擊
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