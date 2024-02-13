紐約地鐵青少年爆口角釀1死5傷 警方追捕槍手中

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（中央社紐約市12日綜合外電報導）美國紐約市地鐵今天傳出槍擊事件造成1死5傷，警方表示他們正在追捕一名在車廂內和在布朗克斯區（Bronx）一處車站月台開槍的歹徒。

路透社報導，紐約市警察局（NYPD）表示，一列北向列車有兩派青少年爆發爭端，當中有1人掏槍並開火。

警方說，第一槍是在車廂內射出，但受害6人全都是在車廂外的月台上中彈，1名34歲男子喪生，另外5人送醫但無生命危險。

受害者為4男2女，年紀介於14到71歲之間。

法新社報導，紐約市消防局表示，有關當局是於下午4時30分過後不久接獲報案電話。

美聯社報導，警方目前正在追捕至少1名逃離現場的槍手，且不排除有不只1人開槍的可能性。

這起槍擊讓車廂內的民眾奔上月台，月台上的民眾則是趕忙找掩護。

1名61歲目擊者告訴紐約「每日新聞」（Daily News）說：「列車剛進站就聽到兩個孩子喊叫，至少有6次槍響。」

這名目擊者表示：「子彈打到牆壁的時候我還看到冒出火花，有個女人抱著孩子尖叫。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130213