超級盃遊行槍擊案 美電台曝罹難者是旗下DJ

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（中央社堪薩斯市14日綜合外電報導）職業美足NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）今天舉行封王慶祝遊行期間爆發槍擊事件，至少1人喪生、20多人受傷。電台KKFI表示死者是他們的節目主持人。

美聯社報導，電台KKFI今天在臉書（Facebook）發文說，DJ羅培茲（Lisa Lopez）在這起槍擊事件中罹難。

根據美國有線電視新聞網（CNN）消息，當地4家醫院表示，案發後至少有29人正接受治療，其中19人是槍傷。

堪薩斯市警察局長葛瑞夫茲（Stacey Graves）稍早在記者會上表示有22人中槍，其中1人傷重不治。不過警方仍在統計傷者總人數。

法新社報導，警方表示已逮捕3名犯嫌，但槍擊動機和來龍去脈仍在調查中。

堪薩斯市聯合車站（Union Station）外爆出槍聲後，球迷紛紛驚恐竄逃。警方在聯合車站疏散人員，原本歡樂晨間遊行活動最後以悲劇收場。

葛瑞夫茲說：「我對今天發生的事感到氣憤。民眾來參加這場慶祝活動，本應有安全的環境。」

堪薩斯市長魯卡斯（Quinton Lucas）是活動貴賓。他說：「很多人都很期待這一天。有些事令他們畢生難忘，但留在記憶中的不該是槍枝暴力威脅。」

目擊者康崔拉斯（Paul Contreras）和3個女兒一起參加集會，他表示在警察到達現場前，他制伏了一名犯嫌並且奪槍。

康崔拉斯告訴CNN，他從後方攻擊犯嫌，然後整個壓在他身上，而且有好心的路人一起幫忙他。

酋長隊在案發後聲明致哀，超級盃賽後獲選最有價值球員（MVP）的明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也發文祈禱。

酋長明星邊鋒凱爾西（Travis Kelce）在社群平台X上表示：「我對今天發生的悲劇感到心碎。我的心與所有前來與我們一同慶祝以及受到影響的人同在。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130215