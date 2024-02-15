美堪薩斯超級盃封王遊行槍擊案 1死22傷球迷奔逃

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（中央社堪薩斯市14日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）今天在密蘇里州堪薩斯市慶祝超級盃封王之際，當地地標性火車站外爆發槍響，造成1死22傷，大批球迷紛紛逃命。

路透社報導，警察局長葛瑞夫茲（Stacey Graves）在記者會指出，有3人遭到逮捕，他們因為涉及今天在堪薩斯市地標聯合車站（Union Station）外的事件而遭到調查。葛瑞夫茲說，調查人員尚不清楚這起槍枝暴力的動機。

消防局長葛倫迪森（Ross Grundyson）在傍晚記者會上說，至少有22人中彈，其中1人喪命。他說，其中15名傷患的傷勢危及性命。

葛瑞夫茲表示，她知道有報導稱一些球迷可能參與追捕至少一名犯嫌的行動，調查人員正在檢視事發當時的影片。

約有800名執法人員參與此前的集會遊行，包括聯邦調查局（FBI）與美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）人員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，24歲的目擊者安德瑞斯（Madison Anderes）說，她原以為現場在放煙火，但他們前面的一名男子突然轉身大叫：「他有槍，他拿著槍。」

她表示，她聽見更多槍擊聲，很大的槍擊聲。

安德瑞斯說：「這時爆發混亂場面。」當群眾開始奔逃，她被推倒在地上。「我覺得我會死。我覺得自己就像一個活靶，我快要被槍殺了。」

堪薩斯市警方最初在社群平台X發文指出，「聯合車站西邊的停車場附近發生槍擊，多人遭到攻擊」，「我們拘留兩名武裝分子，將進一步調查」。

根據上傳至社媒平台的影片，車站外圍亂成一片，數十名警察拔槍衝入車站，眾多旁觀者則朝反方向奔逃。

美國廣播公司新聞網（ABC News）線上影片中，可聽見快速射擊的槍聲。

堪薩斯市兒童慈善醫院（Children's Mercy Kansas City）正接收這次槍擊事件的傷患，並籲請認為小孩因此受傷的父母與院方聯繫。

堪薩斯酋長11日在超級盃延長賽以25比22擊敗舊金山49人（San Francisco 49ers）封王。

堪薩斯市長魯卡斯（Quinton Lucas）告訴記者，所有參加慶祝遊行的酋長隊員、教練和員工都平安無恙。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130215