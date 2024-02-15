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超級盃遊行爆槍擊死傷含兒童 酋長隊悲痛MVP祈禱

2024/2/15 08:43（2/15 09:26 更新）
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（中央社堪薩斯市14日綜合外電報導）美國警方表示，職業美足NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長今天舉行封王慶祝遊行期間爆發槍擊事件，至少1死22傷，傷者包括多名孩童。酋長隊深表悲痛，MVP馬霍姆斯也發文祈禱。

法新社報導，堪薩斯市（Kansas City）消防局長稍早在記者會上說，已知有8名傷者命危，7人重傷，6人輕傷。警方表示在案發後逮捕第3人，稍後更新傷者為22人。

堪薩斯市兒童慈善醫院（Children's Mercy）發言人稍早告訴法新社，院方正在治療至少12人，其中11人是兒童，9人有槍傷。

酋長隊（Chiefs）今天譴責這起槍擊事件，聲明說「今天遊行和集會結束時在聯合車站（Union Station）外發生無知的暴力行為，我們深感悲痛」。

賽後獲選最有價值球員（MVP）的酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在社群媒體上發文說：「為堪薩斯市祈禱。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，慶祝活動開始時，酋長隊球員們在雙層巴士上向球迷揮手致意。明星邊鋒凱爾西（Travis Kelce）和馬霍姆斯乘坐同一輛巴士，但凱爾西的女友泰勒絲（Taylor Swift）未能成行，這位流行樂天后本週末將在澳洲巡迴演出。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130215

#法新社
#馬霍姆斯
#凱爾西
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