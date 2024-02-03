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泰勒絲東京唱完可趕男友超級盃？日本使館掛保證

2024/2/3 14:41（2/3 14:53 更新）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）日本駐美大使館今天表示，只要美國流行樂天后泰勒絲結束東京演唱會後的返美班機準時起飛，她就趕得上「超級盃」，觀看男友凱爾西出戰這場職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽。

凱爾西（Travis Kelce）所屬的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將於本月11日在美國拉斯維加斯對決舊金山49人（San Francisco 49ers）。

眾多粉絲近日心急如焚，猜測泰勒絲（Taylor Swift）下週末將如何在日本東京結束巡迴演唱會後趕赴超級盃（Super Bowl）現場為男友加油。

不過，日本駐美大使館發布聲明安撫粉絲，還拿泰勒絲的歌名玩雙關。

大使館在社群平台X上發文說：「雖然要飛12小時且有17小時時差，大使館可以自信地『現在公告』（Speak Now，歌名『愛的告白』），如果她在演唱會結束當晚離開東京，應該可以在超級盃開始前悠哉地抵達拉斯維加斯。」

聲明說：「我們知道日本很多人都對泰勒絲『時代巡迴演唱會』（Eras Tour）感到興奮，因此我們希望確定所有關心的人都可以『無懼』（Fearless，歌名『無懼的愛』），並知道這位才華橫溢的藝人不僅能讓日本觀眾驚艷，還能趕到拉斯維加斯支持酋長隊，他們到時將穿『紅色』（Red，也是歌名）出戰超級盃。」

法新社報導，這則聲明一出，有網友大感興奮，也有人不解。

有社群媒體用戶評論說，負責這份聲明的大使館人員應該是粉絲，「在日本駐美國大使館的某個角落，有一位在通訊部門工作的泰勒絲迷度過了在辦公室最美好的一天」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130203

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