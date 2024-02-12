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超級盃馬霍姆斯延長賽率隊逆轉49人 酋長驚險連霸[影]

2024/2/12 12:12（2/12 12:36 更新）
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職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽，酋長隊險勝49人隊摘下冠軍。（路透社）
職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽，酋長隊險勝49人隊摘下冠軍。（路透社）
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（中央社拉斯維加斯11日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃今天由衛冕的酋長隊大戰49人隊，雙方4節打完平手進入延長賽後，酋長在四分衛馬霍姆斯領軍下以25比22險勝。

第58屆「超級盃」是由堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）對上舊金山49人（San Francisco 49ers）。雙方大戰4節後以19比19平手，進入15分鐘延長賽一決勝負。

延長賽由49人展開攻勢，這波地面攻擊中，由麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey）與艾尤克（Brandon Aiyuk）展開跑陣攻勢，再加上賈斯吉科（Kyle Juszczyk）強攻進入射門區，最後49人以27碼踢攻拿下3分，22比19，49人暫時領先。

球權回到酋長，酋長連攻未果，第4檔賭命進攻需要1碼，結果順利完成取得續攻權。馬霍姆斯（Patrick Mahomes）關鍵時刻持球跑進13碼處，奠定勝基。

最後酋長在哈德曼（Mecole Hardman）接獲傳球達陣下，順利拿下6分以25比22取勝，完成了自2004-2005年以來，從未有的超級盃連霸。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130212

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