超級盃封王遊行爆槍擊增至1死22傷 警方逮第3嫌

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（中央社堪薩斯市14日綜合外電報導）美國警方表示，職業美式足球聯盟NFL超級盃贏家堪薩斯市酋長隊今天舉辦封王慶祝遊行期間爆發槍擊事件，目前已知死傷人數增至1死22傷。

法新社和美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，警方表示已逮捕第3名犯嫌，並形容這起槍擊事件是「悲劇」。

法新社報導，堪薩斯市（Kansas City）消防局長稍早在記者會上說，已知有8名傷者命危，7人重傷，6人輕傷。警方後來更新傷者為22人。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130215

美超級盃堪薩斯市封王慶祝遊行 數人中槍

（中央社堪薩斯市14日綜合外電報導）美國堪薩斯市警方表示，職業美式足球聯盟NFL超級盃贏家堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）今天舉辦封王慶祝遊行，期間爆發槍擊事件。

法新社報導，堪薩斯市警方在社群媒體X（前身推特）發文指出，堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）附近傳出槍響後，有數人中槍。

不久之前，堪薩斯市酋長球員曾在聯合車站對球迷發表談話。根據堪薩斯市警方，他們已逮捕「兩名武裝人士」。

堪薩斯市警方在X表示：「附近任何民眾都須盡快離開該地區，以便治療槍擊受害者。請避開聯合車站停車場區域，以便急救人員通過。」（譯者：陳正健）1130215