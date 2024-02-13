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紐約地鐵發生槍擊事件 造成1死5傷

2024/2/13 08:57（2/13 09:52 更新）
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美國布朗克斯區一處地鐵站12日發生槍擊事件，造成1死5傷。（路透社）
美國布朗克斯區一處地鐵站12日發生槍擊事件，造成1死5傷。（路透社）
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（中央社紐約市12日綜合外電報導）美國紐約市警方今天表示，布朗克斯區（Bronx）一處地鐵站發生槍擊事件，造成1死5傷。

綜合路透社和法新社報導，紐約市警察局（NYPD）發言人透過電話表示，目前還沒有就這起槍擊事件逮捕任何人，也不清楚這5名傷者的狀況。當地媒體則引述不具名警方消息人士的話說，這5人沒有生命危險。

大規模槍擊事件在美國屢見不鮮，美國的槍枝數比人口數還多，大約1/3成年人擁槍。然而，紐約凶殺案犯罪率低於許多美國大城，且幾乎在所有情況下，一般民眾在公共場合持有槍枝都屬非法。

最新數據顯示，紐約地鐵系統犯罪率仍然很低：地鐵系統週間一天平均車次約380萬趟，紐約大都會運輸局（MTA）2023年僅通報570件重罪攻擊事件。

紐約地鐵系統的槍擊事件更少見：2022年有一名男子在行經布魯克林區（Brooklyn）的列車上以手槍傷及10人，但當時的事件是紐約地鐵系統自1984年以來的第1起大規模槍擊事件。

案發過後數星期，2022年5月再傳槍擊事件，警方表示1名男子在紐約地鐵Q線列車上無端擊斃48歲的恩里克斯（Daniel Enriquez）。

搭車民眾中，擔心紐約地鐵到底有多危險的人口於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暴增。確實，2020年初紐約地鐵犯罪率飆升，但於2021年跌回正常水準。不過，即使犯罪率下滑，仍難以抹滅搭車民眾對地鐵很危險的觀感。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130213

#紐約
#紐約地鐵
#美國
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