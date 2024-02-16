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塞內加爾國會批准延後大選 憲法委員會認定違憲[影]

2024/2/16 11:15（2/16 11:35 更新）
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塞內加爾總統薩爾。（路透社）
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（中央社塞內加爾首都達卡15日綜合外電報導）塞內加爾憲法委員會今天推翻延後原定本月總統大選的決定，為這個向來穩定的西非國家帶來了不確定性。

法新社報導，塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）本月初決定延後原定本月25日舉行的投票，使國家陷入數十年來最嚴重的危機，除引發大規模抗議之外，還造成致命的示威活動。

在維安部隊衝進大樓帶走部分不同意相關法案的反對派國會議員後，國會才批准將投票日延到12月15日。

薩爾的第2個任期將於4月結束，延後投票對他有利，因為他將可繼續掌權直到繼任者上任，可能不會在2025年之前。

根據內部消息人士證實的文件，塞內加爾憲法委員會認為國會通過延後投票的法律違憲。

憲法委員會也認為薩爾本月3日更改選舉日程的命令無效，當時距離原定投票日僅有3週。

憲法委員會表示，如今「已不可能按照最初排定日程舉行總統大選」，但希望「主管當局盡快舉辦」。

反對派批評薩爾延後投票的舉動是「憲法政變」，並稱他所屬政黨擔心輸掉選舉。反對派人物樂見今天的裁定。

投票延期的決定引發暴力示威，造成3人死亡，還有數十人遭到逮捕。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130216

影片來源：FRANCE 24 English
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