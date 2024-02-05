塞內加爾大選延期引發示威 政府大動作鎮壓、逮捕前總理[影]

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（中央社塞內加爾首都達卡4日綜合外電報導）塞內加爾大選無限期延後引發反彈，當局今天朝數百名反對派支持者發射催淚瓦斯，逮捕反對派關鍵人物托赫，並以「煽動暴力」為由，下令將一個電視頻道停播。

塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）昨天宣布將原訂2月25日進行的總統大選延後，且沒有給出新的時間表，讓一國陷入政治危機。

法新社報導，大批民眾在反對派候選人號召下聚集在達卡（Dakar）一條主要道路圓環，這批民眾有男有女，有老有少，他們揮舞著塞內加爾國旗或穿著足球國家隊球衣。

憲兵朝這群示威群眾發射催淚瓦斯，接著追捕逃離現場的民眾。有些人躲進周遭社區，有些人則是朝警方扔石頭反擊。

反對派代表薩尼亞（Guy Marius Sagna）告訴法新社，曾任塞內加爾總理、現為反對派主要人物的托赫（Aminata Toure），今天因抗議大選無限期延後而在達卡被捕。

他說：「我可以證實托赫被憲兵逮捕（的消息）。」托赫在加入反對派陣營前，曾是薩爾任命的總理。

除了逮捕反對派人物，塞內加爾通訊部門高階人士告訴法新社，當局今天暫時切斷私人電視台頻道Walf TV，指這個頻道有關街頭示威活動的報導是在「煽動暴力」。

通訊部門首長狄恩（Ousseynou Dieng）表示，經廣播監管機關CNRA同意，他們已下令讓Walf TV暫時停播。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130205