塞內加爾2月總統大選 遭總統無限期延後

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（中央社塞內加爾首都達卡3日綜合外電報導）塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）今天宣布，將原訂2月25日進行的總統大選無限期延後。此舉引發反對派的怒火，一名部長級官員因此辭職。

決定薩爾繼任人選的選戰正式展開前的幾個小時，他發布命令延後選舉。

在對全國發表的談話中，薩爾表示他之所以做出這樣的決定，是因為國民議會（National Assembly）和憲法法庭（Constitutional Court）之間對於取消候選人資格一事發生爭執。

議員正在調查兩名憲法法庭法官，因為那兩人在選舉過程中的廉正遭到質疑。

薩爾補充道：「我將展開公開的全國對話，創造自由、透明、具包容性的選舉環境。」但他並未給出新的選舉日期。

根據塞內加爾的選舉法，選舉公告和投票之間必須間隔至少80天，因此選舉現在最快可在4月底進行。

在薩爾宣布選舉延後的幾個小時後，塞內加爾政府秘書長、平時擔任政府發言人的庫利巴利（Abdou Latif Coulibaly）宣布辭職。

庫利巴利在聲明中表示，他會辭職是因為他想擁有「充分且完全的自由」，以捍衛自己的政治理念。

這是塞內加爾首次出現總統選舉延後的情況，也使該國日益緊張的政治局勢加劇。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130204