塞內加爾總統延後大選 國會表決通過改12月舉行

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（中央社塞內加爾首都達卡5日綜合外電報導）塞內加爾總統日前宣布無限期延後大選惹議。當地國會今天表決通過修訂後的延後大選法案，將總統大選重新訂在12月15日舉行。

路透社報導，塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）3日前所未見地宣布，將原訂2月25日舉行的總統大選無限期延後，把這個西非國家帶向憲法未知領域，恐進一步傷害塞內加爾在一個政變頻仍地區作為民主穩定堡壘的聲譽。

當示威者聚集在國會外高喊口號時，議員則在國會裡面討論法案，一開始提議將2月25日大選延至8月25日，薩爾則可繼續執政至繼任者就任。

不過，就在最終表決之前，法案又改成延至12月15日舉行大選。修訂後的法案在165席的國會中獲得105票贊成通過。

經過數小時程序討論後，議員本應開始辯論並對該法案進行表決，但在此時，10多位反對派議員衝上中央的主席台並拒絕離開，中斷議事進行。

逾2小時後，安全部隊將他們從中心區域驅離，表決才得以繼續進行。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130206