台股龍年紅盤飆漲548點 漲幅近20年新春開盤第3強

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（中央社記者江明晏台北15日電）台股今天龍年開紅盤氣勢如虹，在台積電飆漲7.89%、以697元作收貢獻下，台股終場大漲548.5點，收在18644.57點，刷新台股歷史收盤新高紀錄；台股今天漲幅3.03%，創台股近20年來第3強的新春開盤漲勢。

台股春節封關休市期間，美國科技股安謀及AI概念股帶動費城半導體指數強漲，台積電ADR也大漲逾8%，激勵台股今天跳空補漲，早盤一舉攻上18725.47點，刷新2022年1月5日創下的18619.61點，改寫台股盤中歷史高點紀錄，隨後獲利賣壓調節，台股漲勢稍見收斂。

台股加權指數終場上漲548.5點，收在18644.57點，創下台股收盤歷史新高；成交值新台幣4926.95億元，為2023年7月18日以來單日最大量，寫近7個月新高，呈現價量俱揚格局。

值得注意的是，台股今天龍年開紅盤上漲548.5點，上漲3.03%，雖略遜於兔年3.76%、牛年3.54%紅盤日漲幅，但仍創台股近20年來第3強的紅盤日漲幅紀錄。

台股今天電子股上漲4.59%，金融股上漲0.4%，由電子股領軍大漲，觀光股則逆勢下跌2.75%。

晶圓代工廠台積電今天開盤創下709元歷史新高價，終場大漲51元，以697元創收盤新高，漲幅7.89%；AI概念股強勢，技嘉漲停370.5元，緯創漲4.82%、廣達漲4.51%；PCB伺服器族群台光電大漲9.55%，金像電、健鼎分別攻上漲停273元及223元。

高價股再現「十二千金」，股王世芯-KY漲7.92%收在4430元，力旺大漲9.81%以3245元作收，超車信驊3100元，成為新科股后；川湖漲停1110元，嘉澤上漲1.62%以1005元收盤躍升千金股之列。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股休市期間，美國科技股大漲，與AI題材相關的指標股輝達、美超微等漲勢強勁，激勵台灣相關概念股以台積電和伺服器相關族群貢獻最大，助攻龍年紅盤日走勢。（編輯：張良知）1130215