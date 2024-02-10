0204-0210一週大事

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一週大事關注焦點：梅西赴港比賽缺陣／小澤征爾88歲逝／拜登密件案不起訴／哈瑪斯提停火計畫／烏克蘭換帥／農曆年封關連2紅／台積電拍板熊本二廠／赴陸旅遊團停招／小池百合子訪台

國外新聞

★ 梅西赴港友誼賽缺陣 避與香港官員握手引討論

阿根廷足球巨星梅西4日在香港參加友誼賽但全程坐板凳，引來當地球迷不滿，特首李家超更公開表示「極度失望」。他的官方微博7日發中文聲明指梅西因傷未能在港出賽，但他7日卻在日本比賽時替補上場。網路流傳影片拍到梅西在香港賽後避開與李家超等港府官員握手，有評論指出，梅西過去曾簽名致贈諾貝爾和平獎得主劉曉波，在港表現可能是因為不想碰不自由的中國及香港。缺陣事件延燒多日，在中國官媒聲稱此事為「政治動機」後，杭州、北京兩地先後宣布，取消阿根廷國家足球隊在當地的比賽。

★ 指揮巨擘小澤征爾去世 日相岸田譽「傳奇」

日本指揮巨擘小澤征爾6日因為心臟衰竭在東京的家中逝世，享壽88歲。小澤曾在波士頓交響樂團擔任音樂總監將近30年，也是多個樂團的名譽團員。2002年他出任維也納國家歌劇院音樂總監，並指揮2002年維也納新年音樂會，是獲此殊榮的第一位日本人。日本首相岸田文雄9日在網路發文悼念，稱小澤「是一位偉大指揮家，以他的抱負激勵全世界，所帶來的巨大感動超越國境，是日本引以為傲的傳奇人物」。

2002年4月小澤征爾（前）最後一次與波士頓交響樂團合作演出後收到獻花。（共同社）

★ 密件案調查報告提拜登年老記性差 白宮民主黨跳腳

調查美國總統拜登私藏密件案的特別檢察官雖不起訴，卻在9日公布的調查報告裡稱記性差、官能隨年齡增長減弱而戳到拜登痛處，讓白宮與民主黨集體跳腳，深怕又勾起大眾疑慮。

★ 哈瑪斯提停火計畫 以色列總理拒絕並下令準備進軍

哈瑪斯6日提出停火計畫，回應卡達和埃及調解人上週提出且得到美國和以色列支持的提議。計畫內容包括釋放剩下的以色列人質、交換以色列釋放的巴勒斯坦囚犯、加薩走廊將開始重建工作、以色列軍隊將完全撤出並交換死者遺體。據路透社看到的文件草案，這份停火協議分3階段，每個階段將持續45天。對於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯提出的停火計畫，以色列總理尼坦雅胡7日斷然拒絕，下令以軍準備朝加薩南部城市拉法進軍，並稱在加薩全面勝利指日可待。

★ 俄烏戰爭第3年烏克蘭換帥 瑟爾斯基數度立功臨危受命

烏克蘭總統澤倫斯基8日任命瑟爾斯基出任武裝部隊總司令，並聲明烏軍需要革新。58歲的瑟爾斯基2022年2月組織基輔防禦而建立聲名，當時許多烏克蘭人還不相信俄羅斯即將發動攻擊。瑟爾斯基還在哈爾科夫策劃反攻，讓烏克蘭得以奪回庫皮揚斯克和伊久姆等城市，也領導過俄烏戰爭中最長、最血腥戰役巴赫姆特行動。

烏克蘭總統澤倫斯基8日任命瑟爾斯基（圖）出任武裝部隊總司令。（路透社）

★ 華爾街日報：阿特曼欲集資220兆重塑全球半導體業 已會台積電代表

華爾街日報8日報導，人工智慧新創公司OpenAI執行長阿特曼正設法籌募7兆美元（約新台幣220兆元），以重塑全球半導體產業，並已與阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義和台積電的代表開過會。OpenAI發言人表示，已就增加晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈進行富有成效的討論，同時也將持續向美國政府通報最新情況。

★ 全球百餘假媒體助中大外宣 背後是中國公關公司

加拿大資安研究機構發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有100多個偽裝成在地新聞媒體的網站推廣親中內容，設法擴大中國影響力，其背後都可連結到中國某公關公司。這類網站的內容包含與美國和其盟邦有關的陰謀論，例如譴責美國科學家外洩COVID-19等。其中一個網站看起來與義大利在地新聞媒體相似，但若按下網站主頁角落的「新聞稿」按鈕，就會連上中國國營媒體的多筆新聞。

★ 港警正式通緝周庭 除非回港自首否則終生追捕

香港警方6日正式通緝前香港眾志成員周庭，表示除非對方回港自首，否則終生通緝。2020年，周庭涉嫌違反香港國安法被捕，事後獲准保釋；去年9月，警方國安處向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至同年12月。周庭去年在社群平台發文表示，經過深思熟慮，決定不回港向警方報到。

★ 北非最古老腳印 摩洛哥出土10萬年前人類足跡

法新社報導，摩洛哥、西班牙、法國與德國的考古學家在丹吉爾（Tangier）南方約90公里的拉拉赫市（Larache）沿岸發現80個約10萬年前的人類腳印，據信是北非最古老的人類腳印，可能是由5名智人留下，其中包括小孩。研究員表示，這群智人當時穿越海灘走向海洋，可能是在尋找食物與貝類的漁夫或採集者。

考古學家在摩洛哥發現80個約10萬年前的人類腳印，據信是北非最古老的人類腳印。（圖取自「自然」期刊網頁nature.com）

★ 前大都會總管艾普勒捏造傷兵 遭大聯盟停權一季

美國職棒大聯盟歷經4個月調查結果出爐，主席曼佛瑞德9日宣布，前紐約大都會總管艾普勒過去2季不當使用傷兵名單，為騰出陣容空間「蓄意捏造」球員受傷，予以停權一季處分。聯盟認定是艾普勒個人所為，而非球團高層下指導棋。48歲的艾普勒出身紐約洋基系統，曾任洛杉磯天使總管，日籍巨星大谷翔平就是在他任內簽下。

國內新聞：

★ 立院新會期2/20開議 邀陳建仁施政報告並備質詢

立法院長韓國瑜召集上任後5日首次朝野協商，討論第11屆第1會期開議日。韓國瑜最後裁定，2月20日開議。

立法院長韓國瑜（右4）與副院長江啟臣（左4）5日一同主持朝野協商，會前與國民黨團總召傅崐萁（右3）、民進黨團總召柯建銘（左3）、民眾黨團總召黃國昌（右）等人一同合影。中央社記者鄭清元攝 113年2月5日

★ 台股兔年漲3163點站上萬八 農曆年封關連2紅

台股兔年5日封關，早盤受獲利了結賣壓影響走低，在台積電漲逾1％穩盤、人工智慧（AI）族群回神下，加權指數翻紅，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅約21.18％。

★ 1月CPI年增1.79%跌破通膨警戒線 7個月以來最低

行政院主計總處6日公布今年1月的消費者物價指數（CPI）年增率大幅收斂，降至1.79％，創7個月新低，雖然是受到農曆春節時間落點不同的基期因素影響，但從物價趨勢及國際農工原料價格走勢來看，國內通膨壓力持續減輕。

★ 醫學中心增3家 3/1起門診部分負擔調高至420元、急診750元

北部6日增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，3家醫院每天門急診人數1.5萬人，自3月1日起門急診部分負擔調高為新台幣420元及750元。

★ 台積電拍板日本熊本二廠 年底興建2027年營運

台積電6日宣布，旗下日本子公司JASM將興建第2座晶圓廠，預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。此外，豐田汽車也將投資JASM少數股權。

★ 農業部擴大採檢全國豬場未驗出瘦肉精 研判台中檢出品為單一個案

台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，複驗分由台中市、衛福部食藥署進行。食藥署7日公布結果檢出西布特羅0.001ppm，農業部同日公布擴大檢驗台糖及肉品市場樣品298件皆未檢出。農業部表示，目前只有1包檢出研判是單一個案，非系統性事件。

圖為台中市食安處提供食藥署複檢檢體。（食藥署提供）

★ 中國未開放團客來台、片面改M503航路 赴陸旅遊團停招

交通部觀光署7日宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。

★ 東京都知事小池百合子訪台 盼台日共同支持新創產業

日本東京都知事小池百合子7日率團訪台，總統蔡英文、副總統賴清德分別接見訪問團。賴副總統會見小池時表示，將與蕭美琴副總統當選人共同努力維護台灣安全，維持台海現狀穩定及區域和平，期盼得到小池支持讓台日進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展共創雙贏。小池除了再度恭賀賴副總統在總統大選取得勝利，也指出台日關係緊密度已超越一般友誼。她非常感謝台灣對能登半島地震伸援，期盼台日共同支持新創產業，開創指標產業。

副總統賴清德（前右）7日接見日本東京都知事小池百合子（前左）訪團。（總統府提供）

★ 蔡總統任內最後一次春節談話：團結一心守護國家

總統蔡英文8日發表任內最後一次農曆新年談話。蔡總統說，迎接新春的時刻，也是迎向國家發展的新開始，相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。新的一年，台灣將穩健向前行，持續走向世界。

★ 中共8空飄氣球逾越中線創單日新高 1枚在台上空消失

國防部9日上午6時至10日上午6時偵獲共機5架次、共艦4艘次持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。另外9日有8枚中共空飄氣球逾越台灣海峽中線，創單日最高，其中1枚在台灣上空消失，1枚穿越台灣北部。