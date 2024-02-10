指揮巨擘小澤征爾去世 日相岸田譽為「傳奇」

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（中央社記者戴雅真東京10日專電）日本指揮巨擘小澤征爾6日因為心臟衰竭在東京的家中逝世，享壽88歲。日本首相岸田文雄在社群媒體X發文悼念，稱他「是一位偉大指揮家，以他的抱負激勵全世界，所帶來的巨大感動超越國境，是日本引以為傲的傳奇人物」。

小澤征爾 小澤征爾小檔案 生日：1935年9月1日

出生地：滿洲國奉天市（中國遼寧省瀋陽市） 原本打算成為鋼琴家，後來把重心轉向指揮。 曾任波士頓交響樂團音樂總監及維也納國立歌劇院首席指揮，演出時幾乎不使用指揮棒，激動指揮方式是他的特色之一。 他的父親小澤開作是滿洲國牙醫，也是華北組織新民會主要創建人之一，因十分崇拜日本關東軍策畫918事變的少壯軍官板垣征四郎和石原莞爾，故從兩人名字中各取一字，「征」與「爾」為兒子命名。 1959年赴歐洲學藝，屢獲指揮大賽大獎。1960年在國際卡拉揚指揮比賽中獲得第1名，之後留在西德師從卡拉揚。 1961年成為伯恩斯坦在紐約愛樂管弦樂團助手，成為樂壇罕見曾經師事伯恩斯坦與卡拉揚兩位大師的指揮家。同年開始擔任NHK交響樂團指揮。 1962年提出訴訟控告NHK交響樂團不履行契約及毀損名譽，隔年和解。 1995年1月為阪神大地震罹難者哀悼，在離開NHK交響樂團32年後重新站上樂團指揮台演出。 2002年成為維也納國家歌劇院音樂總監。2010年1月公開患食道癌病情，手術療養後同年8月重返樂壇。 看更多 關閉 的事務所在官方網站發文表示，「指揮家小澤征爾2月6日在東京家中安詳逝世，享年88歲。死因為心臟衰竭。根據故人的意願，葬禮僅限近親參加，正在檢討於之後舉行告別會。出於尊重遺族的感受，請安靜地替他送行，不要任意進行採訪。」

世界各地媒體紛紛以快訊報導小澤征爾的死訊。1923年創刊的古典音樂雜誌「留聲機」在官方X帳號宣布小澤的離世，並重新刊登2014年為他撰寫的文章。

小澤曾在全世界各大一流交響樂團擔任指揮，也是多個樂團的名譽團員。

維也納愛樂的X官方帳號發文表示，「小澤征爾是當代最偉大的指揮家之一」。維也納愛樂樂團主席丹尼爾．弗羅紹爾（Daniel Froschauer）表示，「他和維也納愛樂留下了偉大的藝術遺產。我們將非常懷念小澤征爾這位朋友和音樂夥伴。我們的哀思與他的家人同在。」柏林愛樂也在X帳號刊登小澤正在指揮的黑白照片表達哀悼。

小澤曾在波士頓交響樂團擔任音樂總監將近30年。現任總監、3屆葛萊美獎得主安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）在X張貼他與小澤晚年的合影，並寫道，「小澤征爾是我有幸見過最溫暖、最善良、最慷慨的人之一。他是一位很棒的朋友、很傑出的榜樣，也是非常優秀的音樂家和領袖。他向來鼓舞著我，我將深深懷念他。」

小澤征爾1935年9月1日出生於中國滿洲，他在桐朋學園大學創立者、指揮家齋藤秀雄的指導下，立志成為指揮家。大學畢業後，他前往法國，在1959年得到貝桑松國際青年指揮大賽（Besancon International Competition for Young Conductors）冠軍，在海外嶄露頭角。

1961年，他受邀加入NHK交響樂團，開始在日本的指揮生涯。1962年是小澤生涯的一大轉折，NHK交響樂團對當時不到30歲的小澤越來越反彈，甚至發生抵制小澤、只留他一人站在指揮台上的事件。他於是辭去指揮，告別日本，到海外尋求發展。直到32年後，他才在1995年阪神大地震的悼念音樂會再次與NHK交響樂團合作。

1973年到2002年，小澤擔任「北美五大」的波士頓交響樂團音樂總監；2002年出任維也納國家歌劇院音樂總監，並指揮2002年維也納新年音樂會，是獲此殊榮的第一位日本人。

1984年，小澤為了紀念恩師齋藤秀雄逝世10週年，與100多名學生舉辦了追思音樂會，之後發展為每年夏天在長野縣松本市舉辦的「齋藤紀念松本音樂節」（後改名為小澤征爾松本音樂節）。

小澤征爾的音樂生涯順風順水，晚年卻與病魔奮鬥。從2005年起，他因為高齡健康開始出現問題，70歲接受了白內障手術，隔年罹患帶狀皰疹和角膜炎，中止音樂活動，並在2010年宣布罹患食道癌，隨後接受手術。

他在2010年8月召開康復記者會，含淚感謝妻子、作家女兒小澤征良、演員兒子小澤征悅的支持。

小澤征爾身為第一個被任命為維也納國立歌劇院音樂總監的亞洲人，在全世界打破一個又一個障礙，在過往被認為是西洋文化的古典音樂界，替日本人，乃至於亞洲人鋪路，人生中充滿了許多「日本第一」和「亞洲第一」。

直到晚年，小澤征爾依舊對指揮充滿熱情。他最後一次指揮是在去年11月，當時他坐在輪椅上，與他創辦的「齋藤紀念交響樂團」一起演奏了貝多芬的艾格蒙特序曲。（編輯：徐睿承/馮昭）1130210