小澤征爾指揮齋藤紀念管弦樂團 音樂直送外太空

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87歲日本指揮巨擘小澤征爾（後中坐輪椅者）23日指揮齋藤紀念管弦樂團演出貝多芬的「艾格蒙序曲」，並將直播訊號送往外太空。樂團表示，由於世界正被疫情與戰爭所籠罩，盼能喚醒大家不分你我、要團結一起，同為「地球子民」的每一份子而努力。（齋藤紀念管弦樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月24日

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）日本指揮巨擘小澤征爾指揮齋藤紀念管弦樂團演出貝多芬「艾格蒙」序曲的直播訊號，以「希望」之名傳送到日本國際太空站給太空人若田光一，這是史上首次有樂團演奏的樂音直送到太空。

日本齋藤紀念管弦樂團今天發布新聞稿表示，日本時間11月23日下午6時30分，87歲的小澤征爾在日本長野縣松本市的KISSEI文化廳指揮子弟兵齋藤紀念管弦樂團（Saito Kinen Orchestra，SKO）演奏貝多芬「艾格蒙」序曲，並將直播訊號送到外太空。

指揮過程中，小澤征爾全程坐輪椅在舞台前方，僅以雙手在胸前的範圍指揮，演奏之後他感動落淚，久久情緒無法平復。

這次的演奏是由小澤征爾、齋藤紀念管弦樂團跟日本宇宙航空研究發展機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）共同發起的One Earth Mission–Unite with Music計畫。

齋藤紀念管弦樂團表示，由於世界正被疫情與戰爭所籠罩，希望可以喚醒大家不分你我，大家要團結一起，同為「地球子民」的每一份子努力。

2022年是JAXA成立30週年，日本已進入太空時代，而小澤征爾創立的松本音樂節也適逢成立30週年，這個難得的緣分，串起了2個單位的合作與祝福。

小澤征爾表示，他很高興正在與JAXA一起實現這個非凡的計畫，「能和齋藤紀念管弦樂團這個我珍視的音樂大家庭一起演奏音樂，這讓我感到無比的幸福，還能將我們的表演帶到太空，這真的太了不起了。」

小澤征爾說：「我也非常期待見到現在在太空中的若田同學，我想知道音樂在外太空聽起來會怎樣？」

小澤征爾表示，地球這個星球上，許多大人跟兒童都被疫情與戰爭所苦，「音樂可以連接人們的心靈，超越文字、邊界、宗教和政治。我希望通過音樂可以提醒我們，我們都是人類，生活在同一個星球上，是團結一致的。」

太空人若田光一則在太空站表示，他認為「和諧之心」是最重要的，「這次JAXA與齋藤紀念管弦樂團共同認為，科學和音樂可以超越一切障礙，為人類帶來幸福，我深深感覺音樂具有團結世界的力量。」

這次的音樂直播影像，將於台灣時間12月1日上午11時在小澤征爾官方YouTube頻道（https://www.youtube.com/@seijiozawa_official）公開首播。（編輯：張雅淨）1111124