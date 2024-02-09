小澤征爾88歲過世 日本傳奇指揮1993年來台吸引數萬樂迷
（中央社東京9日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，日本指揮家小澤征爾已於6日逝世，享壽88歲，死因為心臟衰竭。小澤征爾曾在1993年帶領維也納愛樂管弦樂團來台灣演出，當時吸引了6萬多名樂迷。
小澤征爾小檔案
- 生日：1935年9月1日
- 出生地：滿洲國奉天市（中國遼寧省瀋陽市）
原本打算成為鋼琴家，後來把重心轉向指揮。
曾任波士頓交響樂團音樂總監及維也納國立歌劇院首席指揮，演出時幾乎不使用指揮棒，激動指揮方式是他的特色之一。
他的父親小澤開作是滿洲國牙醫，也是華北組織新民會主要創建人之一，因十分崇拜日本關東軍策畫918事變的少壯軍官板垣征四郎和石原莞爾，故從兩人名字中各取一字，「征」與「爾」為兒子命名。
1959年赴歐洲學藝，屢獲指揮大賽大獎。1960年在國際卡拉揚指揮比賽中獲得第1名，之後留在西德師從卡拉揚。
1961年成為伯恩斯坦在紐約愛樂管弦樂團助手，成為樂壇罕見曾經師事伯恩斯坦與卡拉揚兩位大師的指揮家。同年開始擔任NHK交響樂團指揮。
1962年提出訴訟控告NHK交響樂團不履行契約及毀損名譽，隔年和解。
1995年1月為阪神大地震罹難者哀悼，在離開NHK交響樂團32年後重新站上樂團指揮台演出。
2002年成為維也納國家歌劇院音樂總監。2010年1月公開患食道癌病情，手術療養後同年8月重返樂壇。
小澤征爾1935年出生於當時的滿州國奉天市，1941年和家人搬回日本，後來就讀桐朋學園短期大學。1959年他前往歐洲深造，向卡拉揚（Herbert von Karajan）、伯恩斯坦（Leonard Bernstein）等指揮大師學藝。
小澤征爾最知名的身分之一是美國波士頓交響樂團指揮，並從1973年起擔任音樂總監長達近30年。
小澤征爾的指揮哲學注重透過手勢、表情和其他肢體動作，把內心想法傳達給樂團。
1993年11月，小澤征爾帶領維也納愛樂管弦樂團來台在國家音樂廳演出，音樂廳內座無虛席，中正紀念堂廣場上的戶外轉播，更吸引了估計超過6萬名的聽眾。
當時小澤征爾曾和部份團員到戶外廣場上和數萬樂迷見面，並用中文說了「多謝、多謝」。
小澤征爾還說，在他指揮生涯中，還是第一次看到這麼多聽眾。
2002年他出任維也納國家歌劇院音樂總監，並在2016年榮獲第58屆葛萊美音樂獎（Grammy Awards）的最佳歌劇錄音獎。
小澤征爾不僅是亞裔人士打入歐美音樂圈的代表人物，也成為鼓勵許多後進的典範。在台灣出生的旅歐華人指輝家宋旭鈞曾在小澤征爾門下學習，成立溫哥華大都會交響樂團（VMO）的台裔指揮家謝建得曾表示，小澤征爾的魅力令他嚮往不已，開啟了他赴日求學的決心。
然而，近年小澤征爾的健康狀況不佳，2018年曾因心臟問題住院治療，而且他也曾患食道癌、肺炎和嚴重到需要動手術的背痛問題。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130209
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