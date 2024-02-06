北部增3家醫學中心 3/1起門診部分負擔調高至420元

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）北部增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，3家醫院每天門急診人數1.5萬人，自3月1日起門急診部分負擔調高為新台幣420元及700元。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年須評鑑1次，而每200萬人口地區可設置1家醫學中心。原本依規定每4年執行1次醫院評鑑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響暫緩實施。

衛生福利部長薛瑞元今天在記者會公布，112年度醫學中心醫院評鑑結果，劃分為台北區的台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣評定醫學中心10家，最終決定增額評定2家，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院。

薛瑞元表示，申請醫學中心評鑑醫院，須先達到醫院評鑑優等、教學醫院評鑑合格、醫中任務指標審查合格門檻，再依醫院評鑑成績占4成、教學醫院評鑑成績2成、醫學中心任務指標審查成績占4成比例，核算總成績。由不同委員評量，評分標準難以齊一認定。

以當初200萬人有1家醫學中心的規定，台北區可有8家醫學中心，薛瑞元說，這次申請醫學中心評鑑11家醫院，上一次醫學中心評鑑為7年前，在未能適當調整制度情形下，各醫院評鑑成績持續進步，差異逐漸縮小，成績均達醫學中心評鑑標準。

薛瑞元表示，排序第7至10名醫院成績相近，僅相差0.4分之內，幾乎可視為同分，排序前10名醫，均已具有醫學中心或準醫學中心資格，決定增額評定，2家醫學中心皆位於新北市，新店、中和本來就是人口密集地區，增額評定將有助於均衡新北市醫療資源。

至於桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣的北區，因區域人口數增加，新增1家醫學中心為國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院。薛瑞元表示，北區本來就有新增醫學中心的額度，所以新竹台大分院加入不算是增額，醫院位置在新竹市，相信未來醫療資源分布可更平均。

衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴表示，據統計，這3家醫院每天門診數合計約1萬人、急診合計超過5000人，因為層級升至醫學中心，民眾部分負擔金額隨之增加，門診費用從240元調高420元、急診費用從400元調高750元，新收費模式3月1日起上路。

薛瑞元說，以111年全民健康保險醫療費用推估，台北區新增2家醫學中心支出約為1億6000萬點，占分區總點數0.09%；北區新增1家醫學中心支出約為5600萬點，占分區總點數0.07%，評估對健保財務影響尚屬輕微。健保署將密切觀察，若有明顯影響將開啟調整機制。（編輯：陳政偉）1130206