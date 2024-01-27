0121-0127 一週大事

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一週大事關注焦點：京阿尼縱火案判死／新疆地震／印度羅摩神廟開光／美執行氮氣窒息死刑／長榮機師將罷工／首梯一年義務役男入營／全台多地降雪／謝淑薇澳網混雙摘金

國外新聞

★川普拿下新罕州初選 代表共和黨逐鹿白宮機率增

美國佛羅里達州長迪尚特宣布退出共和黨初選後，前美國駐聯合國大使海利成了前總統川普爭取黨內提名的唯一對手。川普23日贏得關鍵的新罕布什爾州共和黨初選，使他愈來愈有機會在年底的總統大選再度與民主黨現任總統拜登一決高下。

★德國極右翼政黨密謀驅逐移民 上百城市140萬人週末上街抗議

德國調查媒體Correctiv於10日報導，德國另類選擇黨已在與極端主義分子的會議中，就驅逐移民和「沒有被同化的公民」一事進行討論。消息一出，引發民眾對德國右翼政治日益崛起的擔憂。法新社報導，19日至21日期間就有約100座城巿出現抗議活動。主辦單位估計逾140萬人走上街頭。

影片來源：中央社

★葉門叛軍青年運動下通牒 限聯合國美英人員1個月內離開

美英近期對葉門叛軍青年運動進行聯合空襲，以終結其對紅海和亞丁灣商船的攻擊，該行為已對全球貿易構成威脅。葉門叛軍青年運動26日宣稱發射飛彈攻擊一艘英國油輪，導致船身起火；美軍一艘軍艦則擊毀一枚青年運動對其發射的飛彈。此前，「青年運動」已向聯合國和旗下單位美英人員下達通牒，要求在一個月內離開葉門。聯合國官員表示正觀望下一步行動。

★全球首例氮氣窒息處決 美國阿拉巴馬州死囚伏法

美國南部阿拉巴馬州25日以氮氣窒息法對定罪的殺人犯史密斯執行死刑，這是美國首見以這種招致人權團體批評的爭議性方式讓死囚伏法，也是全球已知首例。獄方2022年11月曾對史密斯執行注射死刑，但找不到史密斯的靜脈而放棄。聯合國指氮氣窒息法處決殺人犯可能構成酷刑；歐盟亦批評這種作法「特別殘忍」。

★新疆規模7.1地震已知3死 專家：餘震將持續一段時間

中國新疆維吾爾自治區烏什縣23日凌晨發生規模7.1強震，震源深度僅22公里，新疆多個地區震感強烈，多棟房屋倒塌。截至23日下午4時，共記錄到規模3.0及以上餘震70次，已知3死5傷，轉移安置1萬餘人。專家表示，餘震還將持續一段時間。

中國新疆維吾爾自治區烏什縣23日凌晨發生規模7.1強震，克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣房屋倒塌。（中新社）

★北約展開冷戰以來最大規模軍演 模擬因應俄羅斯攻擊

北大西洋公約組織冷戰以來最大規模軍演「2024年堅定捍衛者」，24日由美國海軍船塢登陸艦甘斯頓霍爾號24日駛離維吉尼亞州諾福克港，代表軍演正式開始。這場演習預計將有大約50艘海軍船艦、80架飛機及逾1100輛戰車，約9萬官兵參與。估計將長達數月，旨在測試北約面對俄烏戰爭的防禦能力。

★印度爭議神廟開光 穆斯林憂新一波宗教衝突

興建於印度教聖城阿尤德亞的羅摩神廟22日舉行神像開光儀式，總理莫迪也親自參加。對許多印度人來說，這座神廟象徵印度教復興。但這座神廟所處地點位於宗教風暴中心，當地穆斯林則擔憂隨著朝聖者增加，恐受激進分子騷擾，為新一波宗教衝突埋下隱憂。

印度教聖城阿尤德的羅摩神廟22日舉行神像開光儀式，聚集大批信眾。（ANI新聞社）

★媒體持股案宣判 泰國前進黨皮塔保住眾議員資格

泰國去年5月14日舉行國會眾議院選舉，時任前進黨黨魁的皮塔順利當選眾議員。選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份，根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。憲法法庭去年7月19日宣布受理此案，並暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐。憲法法庭24日宣判，皮塔參選時，iTV的媒體業務已經沒有運作，因此判決皮塔保有眾議員資格。

★法國農民抗爭升級 封路控訴成本飆升競爭不公

法國近日爆發大規模農民抗爭，抗議者長期不滿政府措施、通貨膨脹、能源價格飛漲以及嚴格法規，壓縮法國農民的生存空間。法國農民24日進一步增加動員，全國各省都將以封路和堵塞交通的行動向政府施壓，共同表達對改革失利、成本飆升，以及法規過嚴導致競爭不公的不滿。

★日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司具完全責任能力判死刑

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36死、32傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴，並求處死刑。京都地方法院25日裁定青葉真司犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處他死刑。

2019年7月18日京都市伏見區的京阿尼第一工作坊遭縱火，大樓冒出濃煙。（共同社）

國內新聞

★長榮機師預告春節、清明連假可能罷工 行動前24小時公布

長榮航空機師22日取得罷工權，爭取調薪20%、提高外站津貼並訴求禁用違法外籍機師等。機師工會表示，由於資方未提任何對案，因此工會提前預告罷工警戒區段，包含春節及清明連假前後，若協商未果將於這兩段警戒區段罷工，行動開始24小時前明確公告，往返美、加、歐長程航班首當其衝。

★中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年

中國媒體人王志安日前在脫口秀「賀瓏夜夜秀」爆出訕笑身障人士爭議，被指涉的民進黨不分區立委提名人律師陳俊翰說，中國連選舉的自由都沒有，卻嘲笑台灣民主自由選舉方式很荒謬。外界質疑王志安以「第三地陸籍人士」身分來台觀光卻上節目恐違規。移民署說，經查屬實，依法廢證並管制入境。

★首梯一年義務役男入營 下部隊將參與漢光等重要演訓

國防部調整民國94年次以後役男義務役役期回復為1年，今年正式上路，台中市首梯役男25日到成功嶺營區報到接受入伍訓練，剛報到的役男排隊接受健康詢問。中央社記者王飛華攝 113年1月25日

首梯一年義務役男共670名官兵25日入營，將接受為期8週新兵入伍訓練。陸軍司令部表示，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演習等聯合作戰演訓，讓役男在服役一年中，成為一個合格且具戰力戰鬥兵。

★賴清德晤美眾院台灣連線訪團 持續捍衛台海和平穩定

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」2名共同主席，包括共和黨眾議員狄亞士巴拉特及民主黨眾議員貝拉一行5人，24日至26日率團來台訪問，為「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。副總統賴清德25日接見國會台灣連線訪團表示，期盼美方持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也盼解決台美雙重課稅的相關法案及早完成立法。

★陽明山拉拉山烏來尖石武嶺合歡山下雪 多地民眾低溫中追雪成功

寒流來襲，23日全台多處降雪，宜蘭縣大同鄉思源埡口山頭染上一層銀白，搭配山巒間雲霧飄渺，形成難得美景。中央社記者王騰毅攝 113年1月23日

寒流影響全台各地低溫，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、南投、台中、台東等地山區22日晚間起下霰、降雪；離島馬祖也難得現雪景，不少民眾興奮追雪，在銀白世界堆雪人、打雪仗。

★慢性病等5類7/1起開放線上看病 247萬人受惠

衛福部22日發布修正通訊診察治療辦法，新增5種特殊情形，包含慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護。有條件開放醫師以通訊方式提供醫療、放寬開立處方箋，7月1日起上路，預計247萬人將受惠。

★三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金

台灣護理人力長期面臨短缺窘境，根據衛福部數據，領證護理人員約31萬人，但統計至去年12月底執業人數19萬24人、約6成，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響患者就診權益，護理界疾呼訂定三班護病比並入法。衛生福利部26日公布各層級醫院新制標準，預計3月1日上路，且輪值夜班者每月可額外領6400元到2萬1000元獎金，回溯自1月開始發放。

★台灣捐助日本能登半島震災 衛福部專戶善款總計5.4億元

日本能登半島今年元旦發生強震，造成嚴重傷亡。為協助賑災及重建，衛生福利部開放捐款專戶於19日截止，22日公布捐款總額，共湧入13.4萬筆善款，共新台幣5.4億元，募得款項將統一交由外交部作為援助日本震災用。

★謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基26日在澳洲網球公開賽混雙決賽奪冠，兩人在澳網開打前最後一刻才決定合作，卻打出驚奇、攜手捧冠。澳網官網報導，這一冠對2人意義非凡，謝淑薇過去手握6座大滿貫女雙金盃，總算在今年首場大滿貫捧起個人生涯大滿貫混雙首冠，並成為台灣第1個奪得澳網混雙冠軍的選手，傑林斯基同樣是波蘭第1人。

台灣網球名將謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基（右）26日在澳網混雙奪冠。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

★黃永阜生前繪彩虹眷村獲讚最值得探訪景點 台中市府將設紀念專區

一手打造台中市彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜23日辭世，享嵩壽101歲。彩虹眷村曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點，每年吸引大量國內外遊客到訪。台中市文化局表示，黃永阜在彩虹村留下許多珍貴作品，文化局將於1月底在彩虹村設立紀念專區，讓到訪遊客得以悼念爺爺留下的美好回憶。