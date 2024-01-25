日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司具完全責任能力判死刑

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）犯下日本2019年知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案的45歲被告青葉真司今天被京都地方法院裁定犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處他死刑。

剃著光頭、戴著口罩的被告青葉真司閉著眼睛聽取判決結果。法庭內可以聽到死者家屬的抽泣聲。裁判長增田啓祐發言時，青葉緩緩點頭，判決結束後，他低著頭坐在輪椅上，被推著離開法庭。

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴，並求處死刑。

京都地方法院裁判長增田啓祐今天開庭後首先表示，法院「做出有罪判決，主文將於最後公布」，首先宣讀理由。

主文也就是判決的結論部分，通常法院判決會先朗讀主文，但在死刑判決的情況下，往往先宣讀判決理由。

增田表示，被告投稿的小說遭到拒絕後，抱持京阿尼剽竊他作品的想法，因而懷恨在心。案發1個月前，被告考慮在大宮站實施大規模殺人，但最終放棄計畫。又想到京阿尼剽竊他的作品，最終購買汽油縱火，奪走36人的生命。

增田表示，「被告參考過去汽油縱火的案件，選擇放火殺人。被告基於自己的知識選擇了犯罪方法，不存在被妄想影響的情況。妄想並沒有影響他如何選擇攻擊手段。」

對於這次審判最大的爭議點，也就是被告是否具刑事責任能力。增田指出，「犯罪當時，被告既沒有心神喪失，也沒有心神耗弱。」

至今的審理中，檢方認為「被告具完全責任能力」，主張「被告有偏執型人格障礙（又稱妄想型人格障礙），但是犯案時未受到妄想的影響」。

檢方表示，青葉真司犯案之前，「坐在京阿尼辦公室前猶豫了13分鐘」，「雖然他有妄想，但沒有影響他判斷善惡的能力」。被告辯護律師則稱，「被告長年無法區分妄想與現實，妄想世界的經歷使被告失去判斷善惡的能力」，認為被告無責任能力主張無罪。

這起案件於去年9月5日開始審理，12月7日結束第22次庭審。被告總計接受質問10次，並有受害者家屬等相關人士約80人進行意見陳述。（編輯：陳承功）1130125