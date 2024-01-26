全球首例氮氣窒息處決 美國阿拉巴馬州死囚伏法

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國南部阿拉巴馬州今天以氮氣窒息法對定罪的殺人犯史密斯執行死刑，這是美國首見以這種招致人權團體批評的爭議性方式讓死囚伏法，也是全球已知首例。

法新社報導，根據阿拉巴馬州檢察長馬歇爾（Steve Marshal），史密斯（Kenneth Eugene Smith）已於晚間8時25分宣告死亡。

馬歇爾在聲明中說：「正義已獲伸張。史密斯今晚因逾35年前犯下令人髮指的罪行而被處決。」

現年58歲的史密斯1988年因收錢謀殺一名牧師的妻子而被定罪，之後在死囚牢房關了30多年。

史密斯今天在阿拉巴馬州阿特莫爾市（Atmore）霍爾曼（Holman）監獄伏法，獄方讓他戴上面罩後灌輸氮氣，導致他窒息而亡。

阿拉巴馬州媒體Al.com和路透社報導，據目擊者說法，史密斯「開始扭動掙扎約2至4分鐘，然後沉重呼吸約5分鐘，之後呼吸趨緩，終至無法查覺」。

報導說，媒體見證室的帷幕於晚間7時53分拉開，不到40分鐘後史密斯被宣告死亡。

「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）主任馬赫（Robin Maher）先前表示，阿拉巴馬州正「採用未經測試、未經證實的處決方式」。

馬赫告訴法新社：「先前在美國從未見過以此方式處決任何人；據我們所知，甚或在全世界也沒有任何人以此方式伏法 。」

獄方2022年11月曾對史密斯執行注射死刑，但找不到史密斯的靜脈而放棄。史密斯曾在去年12月全國公共電台（NPR）訪問中表示，他對即將到來的處決感到「極度害怕」，先前獄方行刑失敗所帶來的「創傷」陰影仍在。

史密斯當時說：「每個人都跟我說我會受苦。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130126