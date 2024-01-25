全球首例氮氣處決死囚請求暫緩執行 美最高法院拒絕停止

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（路透社華盛頓24日綜合外電報導）美國最高法院今天拒絕阻止阿拉巴馬州以氮氣窒息法對定罪的殺人犯史密斯（Kenneth Smith）執行死刑，史密斯曾在2022年執行注射死刑時倖存，導致該州重新審閱死刑執行程序。

路透社報導，史密斯原定明天執行死刑，但他向最高法院請求暫緩。他認為阿拉巴馬州第一次對他行刑時失敗形成了嚴重創傷，此創傷在第二次行刑時違反憲法第8修正案有關不得施予殘酷、逾常刑罰的內容。

不過最高法院法官拒絕史密斯的請求，也拒絕聽取他提出的法律挑戰，同時沒有任何法官公開反對這項決定。

現年58歲的史密斯，另以憲法第8修正案和其他理由質疑阿拉巴馬州「氮氣處決」合法性。此訴訟仍可能提交至最高法院，此予大法官另一個機會來決定是否停止執行他的死刑。

稍早於10日，一位法官就「氮氣處決」作出對史密斯不利的裁決，不過亞特蘭大的聯邦第11巡迴上訴法院尚未對史密斯的上訴做出裁決。

史密斯的律師格拉斯（Robert Grass）拒絕發表評論。

阿拉巴馬州的死刑執行稱為「氮氣處決」，主要是透過在史密斯臉上放置一個與氮氣瓶相連的面罩，讓受刑者缺氧致死。

法庭文件顯示，史密斯先前的注射處決失敗是阿拉巴馬州官員連續第三次在執行時遇到問題或是延遲插入靜脈導管，其中包括史密斯在內的兩次處決，最終都遭到取消。

這些問題促使共和黨籍的阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）宣布重新審閱該州的死刑執行程序，官員們在幾個月後完成審閱，聲稱獲得了新設備，同時將增加執行處決的醫務人員。

史密斯於2023年5月對阿拉巴馬州第二次的處決嘗試提出質疑，他在州法院聲稱，此舉違反了憲法第8修正案。根據他的律師說法，第一次行刑給他帶來嚴重的身心痛苦，包括創傷後壓力症候群。

在第一次處決嘗試中，官員多次但未能在史密斯的鎖骨區域放置必要的靜脈導管或中心導管，處決在晚上11點後取消。

史密斯的律師將這次處決經歷描述為酷刑，並表示這「讓他遭受了模擬處決帶來的嚴重精神痛苦」。

阿拉巴馬州下級法院駁回了史密斯的上訴。史密斯的律師敦促美國最高法院予以干預，稱阿拉巴馬州的氮氣處決「最近才發布且未經測試」，並且是「任何州或聯邦政府從未嘗試過的新方法」。

阿拉巴馬州共和黨州檢察長馬歇爾（Steve Marshall）在一份文件中稱氮氣處決「也許是有史以來最人道的處決方法」。

艾維將史密斯的處決時間設定為從明天中午12點開始到翌日早上6點結束的30個小時內。

據檢察官稱，史密斯在1988年殺害伊麗莎白．塞內特（Elizabeth Sennett）時被定罪，當年他和一名同謀受伊麗莎白丈夫查爾斯．塞內特（Charles Sennett）僱用行凶，伊麗莎白遭多次刺傷並被鈍器毆擊。

查爾斯．塞內特後來自殺；史密斯的同夥也被定罪並處以死刑，於2010年執行。

聯合國人權辦公室16日呼籲終止這項計畫，稱那可能構成酷刑，違反美國在國際法中的承諾。

美國各州已發現，用來執行藥物注射死刑所需的巴比妥酸鹽類（Barbiturates）愈來愈難買到，部分原因是歐洲禁止製藥公司銷售用來執行死刑的藥物。阿拉巴馬州、密西西比州和奧克拉荷馬州都新推出以氣體為主的死刑執行方式。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130125