京阿尼縱火案一審將宣判 有遺屬已逝未能看到判決

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本京都地方法院明天將針對知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）縱火案做出一審判決，是否判死備受關注。有罹難員工的家屬來不及看到判決出爐就已離世。

45歲的被告青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴並求處死刑。

關西電視台報導，這起縱火案奪走當時49歲的色彩設計師石田奈央美的生命，她在京阿尼任職長達27年，生前跟雙親一起生活。

石田奈央美的母親表示，「沒想到她會以這種方式喪命，真的相當震驚，且難以相信已經離世，有時候還會產生錯覺以為她會回家」。母親妥善地保存石田奈央美參與製作的作品DVD，及從火場中找到的筆記。

石田奈央美生前幾乎不曾跟父母提起工作上的事情，雙親直到縱火案發生後才第一次看到女兒參與的作品，並稱讚作品相當出色。

儘管石田奈央美的母親知道被告曾在法庭上致歉，但仍未感受到被告有反省的意思，也無法接受被告的說法，現在只希望法院能依檢方求刑判決被告死刑。

石田奈央美的父親曾說「剛剛才跟女兒一起說話，突然間就變得空蕩蕩的」，而他在京都地院2023年9月首度開庭審理此案的前1個月，就以87歲高齡離世，未能看到明天京都地院的判決。

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此外，擔任「涼宮春日的憂鬱」作畫監督的寺脇晶子（筆名為池田晶子）在縱火案中殞命後，留下丈夫跟兒子兩人相依為命。縱火案發生後，寺脇晶子的兒子曾躲在棉被中獨自哭泣，如今在寺脇晶子曾經使用的辦公桌上念書。

寺脇晶子的丈夫表示「希望判決是能讓12歲兒子理解的內容，並且是晶子可以接受的判決，我真的非常強烈希望是可以在晶子靈前報告的判決結果」。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130124