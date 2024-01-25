法國農民抗爭升級 封路控訴成本飆升競爭不公[影]

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）法國農民不滿能源價格飆漲、政府政策失當，連日發動抗爭，怒火持續延燒，今天進一步增加動員，全國各省都將以封路和堵塞交通的行動向政府施壓，共同表達對改革失利、成本飆升，以及法規過嚴導致競爭不公的不滿。

繼德國、荷蘭等國後，法國近日也爆發大規模農民抗爭。抗議者長期不滿政府措施、通貨膨脹、能源價格飛漲以及嚴格法規，皆嚴重壓縮法國農民的生存空間。

農民工會22日晚間與新官上任的總理艾塔爾（Gabriel Attal）會面後，因不滿缺乏舉體應對措施，開始以拖拉機封鎖道路，可謂艾塔爾上台後的第一項重大挑戰。

雪上加霜的是，23日清晨一輛汽車撞進農民們設置的路障，造成1名35歲的女性農民當場死亡，12歲女兒於昨晚傷重不治，丈夫也身受重傷。

全國農人工會聯盟（FNSEA）主席羅梭（Arnaud Rousseau）宣布，24日抗議行動規模升級，每一省都將動員。農民封鎖公路，同時抗議拖拉機使用的「非道路用柴油」（GNR）即將漲價。

他們訴求也包括更好的待遇、簡化環境法規，並考量農業與農民在社會中所扮演的角色。

艾塔爾表示將檢視所有提議，對此羅梭回覆，政府沒有傾聽農民聲音，「我們想要行動，空話不夠。」

法國農民24日用拖拉機封鎖公路，抗議非道路用柴油即將漲價。（路透社）

影片來源：FRANCE 24

政府發言人塞維諾特（Prisca Thévenot）今天承諾將持續做出回應，表示法國是農業大國，議題沒有禁忌，強調不會阻止農民表達訴求且合法的封鎖行動。

一位法國東部阿爾薩斯（Alsace）農場主道爾（Dominique Daul）今天也參與了封路行動。他接受重點週刊（Le Point）訪問，指出法國極度嚴格且脫離現實的規範讓農民吃不消，呼籲政府「還我們清靜」。

道爾指出，15年來法國農牧業前景越來越黯淡，從業人員也驟減。他表示，主要問題來自「疊層架屋的規範」，例如連排放牲口廢水的日期都是由行政人員提前統一規定，而非考量地方實際狀況、天氣或土質情況。

道爾說，法國農牧業面臨進口產品競爭，來自規範比法國更不嚴格的國家。「法國禁止對作物使用一些藥劑，但這些藥劑在其他歐洲國家卻是可以用的。歐盟規範之上又疊加了法國規範，使情況更複雜。若能只以歐盟法規為準，別再額外強加國內規範，農牧界喘息空間就可以大一點。」

另外，在最新的退休制度上，農民的年金將根據最後25年的收入計算，而非如其他職業的收入最高的25年，而農業又是每年收入都非常不穩定的產業，「由此可看出對產業深刻的不了解。官僚拖延行政、讓情況更複雜、要求更多文件...喜歡對我們指手畫腳。」

他強調，農牧業者不反對規則，只是希望在執行上更有彈性，並呼籲「工作的自由」。農民盼檢視進口產品或法國法規，「我們和外國競爭者沒有同等的武器」，道爾告訴記者，若行動未獲具體回覆，可能一路抗議至二月底的農業展。

CSA民調機構為歐洲一台（Europe 1）、星期日報（JDD）進行的民調顯示，94%的受訪法國民眾同意應該禁止進口沒有遵守法國規範的外國農產品，讓法國本地農民有更公平的競爭環境。

歐洲議會選舉將近，歐洲多國農民輪番上陣。波蘭農民今天也發動抗議，封鎖了160條公路，同樣抗議來自烏克蘭等國「不受管制」的農產品進口，並要求修改共同農業政策。（編輯：陳慧萍）1130125