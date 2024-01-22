台灣捐助日本能登半島震災 衛福部專戶善款總計5.4億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北22日電）日本能登半島今年元旦發生強震，造成嚴重傷亡。為協助賑災及重建，衛生福利部開放捐款專戶，19日截止，今天公布捐款總額，共湧入13.4萬筆，善款新台幣5.4億元。

日本能登半島今年1月1日下午發生規模7.6強震，造成多處道路斷裂，部分房屋倒塌、人員傷亡。為協助日本救災及重建，行政院責成衛福部開放賑災專戶，自1月5日起至19日止，接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部作為援助日本震災之用。

衛生福利部社會救助及社工司今天公布數據，日本能登半島震災專案，截至19日止，總計接獲捐款13萬4368筆，總額新台幣5億4158萬9468元。

衛福部表示，感謝社會各界愛心，日本能登半島震災專案收受捐款已於19日晚間11時59分截止，之後不再收受捐款；捐款彙整後將全數交由外交部，並至少每月於衛福部網站辦理公開徵信。（編輯：管中維）1130122