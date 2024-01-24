石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
2024/1/24 22:37（1/25 08:40 更新）
（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本石川縣元旦發生規模7.6強震後，當地輪島市的「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館也遭到焚毀。78歲的永井豪今天表示，紀念館的漫畫原稿等雖已焚毀，但一定要「畫回來」。
石川輪島市出身的永井豪是日本知名漫畫家，著有「無敵鐵金鋼」、「惡魔人」、「甜心戰士」、「蓋特機器人」及「破廉恥學園」等作品。今年元旦輪島市遭強震侵襲後發生火災，位於輪島市朝市通（路）的永井豪紀念館燒毀。當時他人在東京。
永井豪今天在東京接受NHK等媒體採訪時表示，將以他經營的公司及他個人的名義捐2000萬日圓（約新台幣430萬元）給石川縣及輪島市。
他說，漫畫在人感到痛苦時能帶來力量、讓人充滿希望，因此他想藉由畫漫畫鼓勵大家要勇往直前的訊息。
生於輪島的永井豪在當地住到小學一年級夏天才離鄉。他的漫畫作品「無敵鐵金剛」等出名之後，他返鄉再度感受到「輪島塗」漆器、切子燈籠（大型照明燈籠）等輪島文化的深奧。
永井豪紀念館於2009年4月25日開幕，是為紀念永井豪而設立，曾被動漫觀光協會評選為「日本88處值得一去的動漫聖地」之一。該館由輪島市經營、管理。
身為名譽館長的永井豪定期造訪該館，舉辦簽名會、握手會等與粉絲交流。紀念館內有永井豪親筆畫的原稿等共11項作品109件、大型雕像作等立體物25件，是由永井豪出借的文物。
這些原稿等業已燒毀，永井豪說：「有生之年一定要再畫回來。」 他還說，輪島豐富的大自然造就了他，他要竭盡所能支援輪島，把輪島打造成新城鎮。（編輯：高照芬）1130124
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