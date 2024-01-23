黃永阜生前繪彩虹眷村獲讚最值得探訪景點 台中市府將設紀念專區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）一手打造台中市彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，今天以101歲辭世，昔日他在彩虹眷村執筆作畫、與遊客互動的身影將不復見，台中市長盧秀燕也發文說，台中痛失國寶級藝術家。

去年1月14日，台中市長盧秀燕還在南屯區春安國小，為100歲的「彩虹爺爺」黃永阜慶生，沒想到黃永阜今年剛滿101歲不久，卻在今天中午用餐過後突然失去生命跡象，經送醫仍不治。

盧秀燕透過臉書表示，遺憾今天下午接獲家屬通知確認彩虹爺爺黃永阜已經離開人世，台中痛失國寶級的藝術家，她深表哀悼，望家屬保重節哀，將會全力協助家屬安排治喪事宜，市府必定盡力保護彩虹爺爺現存的畫作，讓彩虹眷村延續爺爺的溫度。

台中市「彩虹爺爺」黃永阜（左）23日辭世，享嵩壽101歲；台中市長盧秀燕（右）得知消息後，透過臉書表達哀悼之意。圖為民國112年1月盧秀燕在南屯區春安國小為黃永阜慶祝百歲生日。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月23日

黃永阜1924年出生於廣東台山，早年曾參加過古寧頭與823砲戰，隨國軍輾轉來台，2007年因市地重劃，得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，即以油漆作畫住家與鄰近牆面，繽紛童趣的畫風引起社會關注，多彩的房舍因而獲「彩虹村」美名，房舍也被保留下來。

彩虹眷村也曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點，每年吸引大量國內外遊客到訪。黃永阜也獲頒為台中市榮譽市民，但近年來彩虹眷村則因經營權、版權爭議而發生民、刑事訴訟，仍待解決。

台中市文化局表示，黃永阜在彩虹村留下許多珍貴作品，文化局將於1月底在彩虹村設立紀念專區，讓到訪的遊客得以悼念爺爺留給大家的美好回憶，後續市府也會全力協助家屬安排後續治喪事宜。（編輯：陳清芳）1130123

圖為2012年「彩虹爺爺」黃永阜在彩虹眷村拍照。（圖取自facebook.com/rainbow.village）

台中市「彩虹爺爺」黃永阜23日辭世，享嵩壽101歲，他一手打造的彩虹眷村已成為國內外知名景點，台中市文化局將設立紀念專區，讓到訪的遊客得以悼念爺爺留給大家的美好回憶。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月23日