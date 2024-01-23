寒流來襲 中市社會局啟動低溫關懷助街友禦寒

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）寒流來襲氣溫驟降，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，社會局啟動低溫關懷，昨晚前往街友露宿區發放禦寒物資，並協助身體不適街友就醫及開放臨時避寒處所。

中央氣象署發布低溫特報，台中市為橙色燈號（非常寒冷）區域，22日至24日氣溫有攝氏10度以下機率。盧秀燕上午在市政會議中宣布社會局已啟動低溫關懷，至於台中市是否有學校放低溫假，則由各區自行因地制宜決定。

台中市社會局說明，連續3天啟動低溫關懷，遊民小組昨晚前往車站和公園等街友露宿區域發放禦寒物資，發現2名街友疑似失溫身體不適，立即通報119協助送醫治療。

社會局指出，一旦氣溫預報低於攝氏12度，社會局立即啟動低溫關懷，發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握全市各區街友、獨居長者和老人福利機構狀況。

社會局表示，22日共有3名街友接受避寒安置服務，訪視80人、提供356人次禦寒物資和發放83份熱食，提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。

為協助街友臨時避寒，街友關懷協會、人安基金會及撒瑪黎雅婦女關懷協會延長開設至晚上12時；考量入夜至清晨最為寒冷，人安基金會另外加開夜間時段（晚上11時至隔日上午7時）。

若民眾發現街頭有受寒街友，可撥打110請警方協助緊急安置。若有善心人士或團體想發放物資，可聯繫接洽社會局妥善分配，避免浪費資源及製造環境髒亂。（編輯：郭諭儒）1130123