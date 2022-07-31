彩虹眷村遭潑漆 彩虹爺爺：一輩子創作都被毀 毀損者是大壞蛋

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台中市知名文化景點彩虹眷村30日被發現有牆面遭人以油漆塗蓋，毀壞原有創作，市府獲報立刻派人清除，努力恢復原貌，也強調一定會針對破壞者提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市知名景點彩虹眷村，昨天遭文創公司魏姓執行長帶領員工以油漆毀損畫作，警方獲報將魏男等14人送辦；彩虹村創作者黃永阜表示，一輩子創作都被毀了，批魏男是「壞人、大壞蛋」。

位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由今年98歲的黃永阜自民國97年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」的封號。

彩虹眷村10年前起委由某文創公司經營管理，近年雙方因分潤糾紛提告，案件正在台中地院審理中，雙方合約至7月31日終止，由於彩虹眷村牆面有出現龜裂等問題，台中市政府規劃8月1日起展開加固整修工程，預計明年1月底完工。

彩虹爺爺黃永阜。（中央社檔案照片）

但昨天傍晚文創公司魏姓執行長，突然率10多名員工前往彩虹眷村，以油漆將多處牆面直接整面塗滿覆蓋毀損，台中市文化局接獲通報後，立即派人清除同時報警處理。

台中市警察局第四分局告訴中央社記者，警方昨天下午5時多，接獲彩虹眷村保全人員報案有人在場破壞畫作，警方到場將魏男等14人帶回調查釐清，全案依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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黃永阜在得知創作遭毀損後，今天接受媒體聯訪時以手寫聲明表示，在得知彩虹村的畫被魏男帶頭塗掉很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，「他是壞人、大壞蛋」。

台中市文化局透過文字稿表示，彩虹村畫作的智慧財產權問題正在法院審理中，但無論如何，皆不應破壞彩虹眷村，對於此項行為市府一定提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。（編輯：卞金峰）1110731

台中市知名文化景點彩虹眷村部分牆面30日傍晚被發現遭人刻意破壞，初估約有6大面彩繪牆面被以油漆漆成藍色、紅色、紫色等，行為相當惡劣。台中市府表示，對於毀損公有財產者絕不寬貸，強調一定提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日