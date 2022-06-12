六四藝術展品恥辱柱遭潑漆 19歲男遭逮稱經濟受疫情影響洩憤

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市中正紀念堂民主大道前的六四33週年跨境藝術展作品「恥辱柱」今早遭人噴漆破壞，警方調閱監視器追查並於下午緝獲涉案李男，他供稱因生計和經濟受疫情影響，才洩憤潑漆。



北市警方今天上午9時30分許獲報，指中正紀念堂民主大道前紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品遭人噴黑漆，隨即調閱監視器畫面追查，為一名著深色衣服的男子犯案，隨後主辦單位向警方報案。



警方擴大調閱監視器畫面追查，迅速掌握特定涉案對象身分，全力查緝，並於案發後6小時許，將有社維法前科的19歲李姓男子緝獲到案，初步了解並無黨派或幫派背景。



李男供稱，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，生計和經濟大受影響生活困頓，才潑漆洩憤。全案詢後依涉毀損罪嫌送台北地檢署偵辦。



華人民主書院透過公眾集資重建的恥辱柱，從6月4日起展於中正紀念堂民主大道，今天上午8時55分左右被不明人士噴漆破壞，主辦單位表示強烈譴責，訴求追出幕後教唆者究責。（編輯：李亨山）1110612