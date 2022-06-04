台灣六四晚會揭幕恥辱柱 光復香港呼聲不斷

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社團法人華人民主書院協會等多個公民團體4日晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「六四33週年悼念晚會」，並透過3D列印方式重建於香港大學遭移除的「國殤之柱」（恥辱柱），吸引眾人圍觀拍照。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

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（中央社記者沈朋達台北4日電）民團募資重建的「恥辱柱」，今晚在台北的六四33週年悼念晚會揭幕，現場「光復香港」呼聲不斷。主辦單位說，台灣位於危害普世價值的巨獸中國旁，要表達守護民主的決心。

華人民主書院協會等多個公民團體4日晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「民主抵抗極權，世界共撐自由：六四33週年悼念晚會」，約有1000人參加。

晚間7時50分左右，主辦單位在會場豎立以3D列印重建的「恥辱柱」，場上傳出一陣陣以粵語高喊的「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」呼聲，久久不止。

「恥辱柱」是丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）約7公尺高的雕塑作品，1998年起豎立於香港大學校園，以悼念六四死難者。

港大校方去年底將「恥辱柱」移除後，華人民主書院協會3月發起募款，希望在台重建，引起網友對國族認同問題的爭論。本次重建的「恥辱柱」約3公尺高。

華人民主書院協會理事長曾建元今晚在會中說，六四已過了33年，「自由世界對中共極權擴張的縱容，造就今天危害全世界普世價值的巨獸」。

他說，在這隻巨獸旁的台灣，若不能展現守護民主的決心，對同遭禍害的人民表達關心，怎能期待鄰國和友邦也把台灣的事，當作自己的事？

曾建元強調，紀念六四不僅是為了普世價值、中國情懷或悲天憫人，也可以是基於現實考慮，「若中國不成為民主國家，台灣的自決怎能得到中國人民祝福？」

六四學運領袖王丹透過錄影在會中表示，若要了解中國的明天，就要對她的昨天有所了解。中國已顯現野心，「威脅人類社會文民和民主制度」。

王丹強調，中國並非僅是中國人民的問題，而是全人類社會的問題，紀念六四對全世界都有意義。（編輯：楊昇儒）1110604

六四事件33週年，公民團體4日晚間在台北舉辦悼念晚會，於維園再無燭光晚會下，今年台灣的紀念活動增添不少香港元素，民團也透過3D列印方式，重建在香港大學遭移除的「國殤之柱」（恥辱柱）。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

六四事件33週年，公民團體4日在台北舉辦悼念晚會，這場紀念活動多了不少香港元素，吸引不少台灣民眾與在台港人參與。一名參與者手持「香港獨立」的旗幟到場參加。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

華人民主書院等多個公民團體4日晚間在台北中正紀念堂民主大道舉辦「六四33週年悼念晚會」，吸引不少台灣民眾與在台港人到場參與。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

公民團體4日晚間在台北中正紀念堂民主大道舉辦「六四33週年悼念晚會」，參與民眾在地面擺放小燭光，排字表達悼念之情。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

「民主抵抗極權 世界共撐自由–六四33週年悼念晚會」4日晚間在台北中正紀念堂民主大道進行，現場參與者在地面擺上燭光，透過排字傳達悼念。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

多個公民團體4日在台北中正紀念堂民主大道舉辦「六四33週年悼念晚會」，當年學運領袖王丹透過影片助講，傳達聲援之意。中央社記者王騰毅攝 111年6月4日

民團募資重建的「恥辱柱」4日晚間在台北的六四33週年悼念晚會揭幕。圖為民團和捐款代表與恥辱柱合影。中央社記者沈朋達攝 111年6月4日

「華人民主書院協會」等多個公民團體4日晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「民主抵抗極權，世界共撐自由：六四33週年悼念晚會」，約有千人參加。中央社記者沈朋達攝 111年6月4日

「華人民主書院協會」等多個公民團體4日在中正紀念堂民主大道舉辦「民主抵抗極權，世界共撐自由：六四33週年悼念晚會」。圖為廣場上擺放蠟燭的8964字樣。中央社記者沈朋達攝 111年6月4日