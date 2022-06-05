台灣六四晚會港味濃 悼天安門亡魂和曾經的香港

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4日民團在中正紀念堂舉行六四悼念晚會，據主辦單位統計，約有2000人參加。中央社記者沈朋達台北攝 111年6月5日

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（中央社記者沈朋達台北5日電）粵語口號、恥辱柱和時代革命旗，今年台灣的六四悼念晚會有濃郁的香港氣息，現場的港人說，除了悼念六四亡魂，也悼念那個曾經可以紀念六四的香港。

4日是六四33週年，「華人民主書院協會」等公民團體照例在中正紀念堂舉辦悼念晚會。夜晚未到，下午已開始播映「反送中」抗爭為背景的電影「少年」。這部電影在香港被禁播，今年4月選在台灣上映。

舞台背景還寫著大大的「撐」字，象徵粵語中「支持」的意思。

黃昏時刻，廣場逐漸湧現人潮，身邊出現粵語對話的機率比國語高。晚會開始不久，就有人揮舞著港獨旗和「光復香港」旗，在台港人儼然成為這場悼念活動的多數。

黃國才在座位旁高高豎起「光復香港」旗，他也是參與這次六四跨境藝術展的香港藝術家。他告訴中央社，這次參展對他而言意義重大，因為一名藝術家朋友昨天因在香港悼念六四的行為藝術而被捕。

黃國才說：「這本來不是大問題，但在現在的香港，任何小事都變大事。」

晚會中，播放了曾是雨傘運動學生領袖周永康的影片，他現在是美國港人組織「香港民主委員會」的主席。他先是用國語發表短講，之後改用粵語呼喊以往維園晚會的口號「釋放民運人士，毋忘八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」，最後再高喊「光復香港，時代革命」，現場隨即傳出掌聲，隨之而來的是一遍又一遍的口號聲。

同樣的情形，也出現在「恥辱柱」重建時。晚間8時9分，大會照例帶著大家，手中捧著蠟燭默哀，就像過去在香港維園一樣。據主辦單位統計，當晚約有2000人參加悼念。

去年移居來台的Francis受訪時說，對港人而言，今年悼念六四多了層意義，因為在香港已經做不了這件事。

「以前覺得不一定要去維園，心裡記得就好。但現在認為，需要讓別人、讓世界都看到香港人還記得（六四）」，Francis說。

近期有不少港人反映申請在台定居卡關，Francis也是其中一員，無奈之餘他準備二次移民去英國。

他說，即便去到其他國家，他仍會悼念六四，繼續掛念香港，「因為這是在海外的香港人唯一可以做的」。（編輯：呂佳蓉）1110605

4日民團在中正紀念堂舉行六四悼念晚會中，重建原型為香港大學悼念六四死難者的雕塑恥辱柱。中央社記者沈朋達台北攝 111年6月5日

4日民團在中正紀念堂舉行六四悼念晚會中，重建原型為香港大學悼念六四死難者的雕塑恥辱柱。恥辱柱細部，為身軀扭曲面容痛苦的人像。中央社記者沈朋達台北攝 111年6月5日