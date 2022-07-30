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彩虹眷村牆面遭潑漆 警逮14人中市府將提告

2022/7/30 23:07（7/30 23:16 更新）
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台中市知名文化景點彩虹眷村30日被發現有牆面遭人以油漆塗蓋，毀壞原有創作，市府獲報立刻派人清除，努力恢復原貌，也強調一定會針對破壞者提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日
台中市知名文化景點彩虹眷村30日被發現有牆面遭人以油漆塗蓋，毀壞原有創作，市府獲報立刻派人清除，努力恢復原貌，也強調一定會針對破壞者提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市文化局今天傍晚發現，知名文化景點彩虹眷村有牆面遭人潑漆，毀壞原有創作，立刻派人清除，努力恢復原貌，警方也帶回涉案14人，市府強調，一定提告毀損。

台中市知名文化景點彩虹眷村有部分牆面今天傍晚遭人刻意破壞，包含利用其他顏色的油漆潑灑原有創作，台中市文化局發現後，立即派人清除，努力恢復原樣，同時報警處理，強調一定對惡意破壞者提告。

文化局長陳佳君接受中央社記者電訪指出，因彩虹眷村已有50年屋齡，出現牆面龜裂問題，為維護遊客安全，即將在8月1日進行全面加固工程，預期工程近半年，屆時彩虹眷村將再亮麗現身。

陳佳君指出，目前彩虹眷村內有彩虹文創業者販售文創品，但合約將在7月31日前終止，市府已在7月25日發文通知業者，因8月份將進行加固工程，需在期限前遷出並保持彩繪牆面現狀。但彩虹文創業者今天陸續搬走財物後，疑似以油漆塗抹遮蓋現有彩繪牆面。

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文化局人員發現立即報警處理，警方趕抵現場帶回疑似涉案者14人進行筆錄。陳佳君痛批，初估約有6大面的彩繪牆面都遭到破壞，全部以油漆漆成藍色、紅色、紫色的牆面，行為相當惡劣。

她說，彩虹村畫作的智慧財產權問題正在法院審理中，但無論如何，皆不應破壞彩虹眷村，對於此項行為市府一定提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。（編輯：陳正健）1110730

台中市知名文化景點彩虹眷村部分牆面30日傍晚被發現遭人刻意破壞，初估約有6大面彩繪牆面被以油漆漆成藍色、紅色、紫色等，行為相當惡劣。台中市府表示，對於毀損公有財產者絕不寬貸，強調一定提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日
台中市知名文化景點彩虹眷村部分牆面30日傍晚被發現遭人刻意破壞，初估約有6大面彩繪牆面被以油漆漆成藍色、紅色、紫色等，行為相當惡劣。台中市府表示，對於毀損公有財產者絕不寬貸，強調一定提告。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月30日
陳佳君
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