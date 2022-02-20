嘉義公園尿尿小童外表去漆 小綠巨人恢復銅本色

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嘉義市政府委託古物修復專家泰納沃克（左）與張志鵬（右）合作，進行嘉義公園尿尿小童銅像修復工作，耗時1個多月細心除漆，已回復應有的顏色，五官也變得清晰，目前正做細部處理。中央社記者蔡智明攝 111年2月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義市20日電）嘉義公園尿尿小童銅像，數十年來被塗了7、8層漆，外觀腫如「小綠巨人」，嘉義市府去年底委託古物修復專家泰納沃克團隊，耗時1個多月細心除漆，還它原來的「銅」本色。

古物修復專家雲林科技大學文化資產維護系教授泰納沃克（Gordon Turner Walker）與張志鵬修復聯合工作室負責人張志鵬，1月10日起進行嘉義公園尿尿小童銅像修復工作。

泰納沃克今天接受中央社記者訪問表示，經1個多月小心剝除7、8層油漆與補土，並對細部進行噴砂處理，已回復它應有的顏色，五官也變得清晰，目前正做細部處理。

嘉義市政府委託專業團隊進行嘉義公園尿尿小童銅像修復工作，經1個多月小心剝除7、8層油漆與補土，並對細部進行噴砂處理，還原「銅」本色。中央社記者蔡智明攝 111年2月20日

泰納沃克說，維護過程發現尿尿小童曾有過數次的修護，30多年前因噴水口堵塞，水撐破了銅像，當年修復團隊在銅像右側臀部挖了個施工孔，修復噴水管路功能，並把裂縫焊接起來，因此在雕像上有留下當年焊接過的痕跡。其他的維護就是用油漆粉刷或是使用補土導致它變成「小綠巨人」。

泰納沃克強調，作為修復師，不是把前人修復的痕跡抹除，也不是要把原本鑄造的痕跡抹除，只是把表面附著物移除，回復雕塑藝術家想呈現給大家的視覺感受。

張志鵬告訴中央社記者，最後的步驟要做染色處理，並在銅像上塗上銅質專用保護層以及大英博物館常用的保護蠟，以此方式尿尿小童銅像就能長期呈現古銅色，延緩生鏽的情況。

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嘉義市順利世家美術館長塗英志表示，美術館執行文化部藝文補助案「情森藝濃～百年嘉義公園的前世今生」，去年10月邀請雲林科技大學文化資產維護系副教授楊凱成與來自比利時助理教授司馬品岳（Pierre Smars）遊覽百年歷史嘉義公園，兩人建議尿尿小童雕像回復原貌，嘉義市府即委由泰納沃克團隊進行修復。

塗英志指出，嘉義公園尿尿小童雕像，據司馬品岳觀測與比利時布魯塞爾近400歲的尿尿小童原件樣貌、比例皆相同。更有1張日治時期萬國博覽會的老照片，經確認為嘉義公園尿尿小童無誤，推算具有近百年歷史，是嘉義市珍貴的文化寶藏。（編輯：謝雅竹）1110220