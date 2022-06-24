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塗鴉藝術家限地揮灑 松山文創園區製菸工廠增色

2022/6/24 20:47（6/24 21:22 更新）
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台北松山文創園區自24日起連續12週的五、六、日舉辦一系列夏日主題活動，其中包含24到26日連續3天首次開放製菸工廠公共空間，邀請7名台灣塗鴉藝術家快閃創作。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
台北松山文創園區自24日起連續12週的五、六、日舉辦一系列夏日主題活動，其中包含24到26日連續3天首次開放製菸工廠公共空間，邀請7名台灣塗鴉藝術家快閃創作。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
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（中央社記者王寶兒台北24日電）古蹟也能塗鴉嗎？擁有85年歷史的松山文創園區製菸工廠被列為市定古蹟，首次開放塗鴉藝術家創作，在樓梯間盡情揮灑色彩。塗鴉藝術家REACH表示，能在古蹟塗鴉非常難得。

「塗鴉俱樂部－夜夏疾走」由BLACKZAO、COLASA、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SONG等7名藝術家共同呈現，以「夏天、夜晚與菸」為元素，今天起於製菸工廠的東、南、西、北樓梯間創作快閃限地創作3天。

松山文創園區行銷組資深副理陳宜豐今天向中央社記者表示，回應未來松山文創園區將開放夜間營運的規劃，邀請塗鴉俱樂部揮灑作品，希望成為建築新亮點，完成作品將會於原地維持2年，可望成園區內藝術地標。

塗鴉俱樂部藝術家之一REACH表示，對塗鴉藝術家來說，古蹟是很難觸碰到的場地，過去不乏聽聞有人畫廢墟，後來廢墟被認定為古蹟，就遭到罰錢的案例，也有人到外國畫了廢墟，被限制2年不能入境，「現在是被邀請來畫，滿好玩的。」

REACH說，早期塗鴉藝術家多半都是在夜間行動，偷偷找尋街上目標物，且白天兼差，但隨著塗鴉藝術在台灣發展，如今也延伸出全職塗鴉藝術家，專門接案創作，如他就是一例。

REACH自國中三年級接觸塗鴉藝術，高中畢業後決心以「職業」的精神看待塗鴉。他過去學習設計，就將塗鴉結合設計來畫，「我們可以把塗鴉藝術家想像成設計師或藝術家，只是媒介是用噴漆。」

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除「塗鴉俱樂部－夜夏疾走」外，松山文創園區專攻夜間時段的「2022夏日松一下『夏喂咦！?』 Summer Festival」活動，也透過持續至晚上10時的夜間活動，讓人體驗台北夜生活，例如「出外人x夜間招待所」、「出外人x後花園派對」、「新台式食戲酒宴」小伴桌：初見等。

「2022夏日松一下『夏喂咦！? 』Summer Festival」活動自今天起登場至9月11日。（編輯：戴光育）1110624

台北松山文創園區與REACH共同策畫「塗鴉俱樂部－夜夏疾走」，24日起一連3天邀請7名台灣塗鴉藝術家進駐製菸工廠公共空間進行快閃創作，在古蹟建築空間內呈現塗鴉創作的街頭力量。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
台北松山文創園區與REACH共同策畫「塗鴉俱樂部－夜夏疾走」，24日起一連3天邀請7名台灣塗鴉藝術家進駐製菸工廠公共空間進行快閃創作，在古蹟建築空間內呈現塗鴉創作的街頭力量。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
台北松山文創園區邀請7名台灣塗鴉藝術家進駐製菸工廠公共空間，自24日起至26日連續3天展開快閃古蹟限地創作，向大眾展現頑強塗鴉精神。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
台北松山文創園區邀請7名台灣塗鴉藝術家進駐製菸工廠公共空間，自24日起至26日連續3天展開快閃古蹟限地創作，向大眾展現頑強塗鴉精神。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
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